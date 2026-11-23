Dokumenti otkrivaju plan o osnivanju kompanije koja bi upravljala komercijalnim pravima FIFA, uz milionske bonuse za rukovodioce.

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Predsjednik FIFA Đani Infantino našao se u centru nove kontroverze nakon što su u javnost dospjela dokumenta o propalom projektu "FIFA Forvard Enterprajz". Prema informacijama koje je objavio britanski "Gardijan", plan je predviđao osnivanje posebne kompanije kojoj bi bila ustupljena komercijalna prava na događaje pod okriljem FIFA i to na period od čak 96 godina.

U realizaciji projekta trebalo je da učestvuje američka investiciona kompanija "Trajv Kapital", koja je bila vodeći investitor predložene šeme. Dokumentacija pokazuje da je plan bio razrađen neposredno pred finale Svjetskog prvenstva 2026. Jedan od internih dokumenata FIFA - konkretno iz 17. jula - sadržao je procjenu rizika i opisivao predloženi dogovor. U njemu se navodi da bi FIFA osnovala profitnu kompaniju kojoj bi prenijela sva komercijalna prava na svoja takmičenja, kako bi ih ona dalje koristila i ostvarivala prihod.

Đani Infantino sprema pravu fudbalsku revoluciju

Izvor: DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia

"U okviru ovog dogovora FIFA bi osnovala profitnu kompaniju na koju bi bila prenijeta sva komercijalna prava na događaje FIFA, radi njihove komercijalne eksploatacije u narednih 96 godina", navedeno je u dokumentu.

Još jedan dokument, sastavljen dan kasnije, otkriva dodatne detalje. Ugovor je trebalo da funkcioniše kroz uzastopne licence u trajanju od po 12 godina, sve do maksimalnog perioda od 96 godina. FIFA bi pritom zadržala 51 odsto vlasništva nad kompanijom i to trajno. Drugim riječima, prijedlog je podrazumijevao dugoročno prepuštanje upravljanja komercijalnim pravima na FIFA takmičenja, uz zadržavanje većinskog vlasničkog udjela u novoj kompaniji.

Milionski bonusi za rukovodioce i odšteta od 250 miliona dolara

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Posebnu pažnju privukao je dio dokumentacije koji se odnosi na finansijske podsticaje za rukovodioce buduće kompanije. Plan je predviđao da menadžment dobije mogućnost da ostvari bonus kroz udio u vrijednosti projekta, a za tu namjenu bilo je rezervisano do pet odsto kapitala kompanije. Početna procijenjena vrijednost projekta iznosila je 20 milijardi dolara (oko 17 milijardi evra).

U dokumentaciji se navodi da je cilj takvog plana bio da se "obezbijedi dovoljna motivacija za ostvarivanje dobrih rezultata". Postojala je i posebna klauzula o raskidu dogovora. Ukoliko bi FIFA prekršila sporazum sa "Trajv Kapitalom" ili zaključila ugovor sa nekim drugim partnerom, investitor bi imao pravo na odštetu od 1,25 odsto vrijednosti projekta, odnosno čak 250 miliona dolara. FIFA, takođe, godinu dana ne bi mogla da pregovara sa drugim potencijalnim vodećim investitorima, odnosno do zaključenja dogovora.

Ko bi vodio kompaniju? Infantino!

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Dokumenti otvaraju i pitanja o načinu na koji je čitav posao pripreman. FIFA nije sprovela tender za izbor investitora, a u internom memorandumu navedeno je da je razlog za to bila "specifična i jedinstvena priroda predložene investicije". Istovremeno, dokumentacija pokazuje da je Upravni odbor nove kompanije trebalo da odlučuje o raspodjeli posebnih menadžerskih udjela, a Infantino je bio predviđen za mjesto njegovog predsjednika.

FIFA je ranije više puta negirala da bi Infantino lično imao finansijsku korist od ovog projekta. Ipak, sada se postavlja pitanje ko bi tačno ostvario korist od predviđenog plana nagrađivanja rukovodilaca.