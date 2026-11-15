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Venger odustao od borbe za čelo FIFA: Infantino ostaje bez ozbiljnog protivkandidata?

Venger odustao od borbe za čelo FIFA: Infantino ostaje bez ozbiljnog protivkandidata?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Arsen Venger odustao je od kandidature za predsjednika FIFA, dok Infantino nastavlja da uživa podršku mnogih fudbalskih saveza.

Arsen Venger odustao je od kandidature za predsjednika FIFA Izvor: Dan Mullan / Getty images / Profimedia

Nekadašnji menadžer Arsenala Arsen Venger odustao je od kandidature za predsjednika Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), prenio je danas Bi-Bi-Si (BBC). Venger (77) trenutno obavlja funkciju direktora FIFA za globalni razvoj fudbala. On je razmatrao mogućnost da se kandiduje za predsjednika FIFA, ali su izvori Bi-Bi-Si-ja potvrdili da je odustao od te namjere.

Venger je navodno imao i podršku Evropske fudbalske unije (UEFA), koja se protivi aktuelnom predsjedniku FIFA Đaniju Infantinu, koji je ranije potvrdio da će se ponovo kandidovati za ovu funkciju. Britanski mediji navode da UEFA ne odustaje od namjere da pronađe alternativnog kandidata Infantinu, a rok za prijavu ističe u srijedu, 18. novembra.

Nekadašnji fudbaler Totenhema Ramon Vega najavio je ranije kandidaturu za predsjednika FIFA, kao i počasni predsjednik Fudbalskog saveza Japana Kozo Tašima, koji još nije obezbijedio potrebnih pet nominacija nacionalnih Saveza.

Bi-Bi-Si prenosi da Infantino i dalje ima podršku saveza iz Južne Amerike, Afrike i Azije, a aktuelni predsjednik FIFA je nedavno izjavio da uživa podršku "ubjedljive većine" u svjetskom fudbalu.

Ko je trenutno predsjednik FIFA?

Đani Infantino je na čelu FIFA od februara 2016, kada je naslijedio Sepa Blatera i postao deveti predsjednik svjetske kuće fudbala. Prije dolaska na čelo FIFA obavljao je funkciju generalnog sekretara UEFA. Na toj poziciji je bio od 2009. do 2016, što mu je pomoglo da probije fin put ka krovu kuće fudbala. Nakon prvog mandata nastavio je da obavlja istu funkciju i reizabran je 2019. i 2023.

Ipak, njegov mandat obilježile su i brojne kontroverze, a Infantino je posebno na udaru kritika zbog bliskih odnosa sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom. Njihovo prijateljstvo često je bilo tema u javnosti, a dodatne reakcije izazvale su i Infantinove posjete Trampu. Pojedini predstavnici evropskog fudbala zamjerali su mu da previše pažnje posvećuje političkim odnosima, umjesto samom fudbalu.

Nezadovoljstvo je izazvalo i Svjetsko prvenstvo 2026 u tri države - SAD, Kanadi i Meksiku. Proširenje turnira, visoke cijene ulaznica i komercijalizacija takmičenja samo su dio kritika koje prate Infantinov rad. I ne samo to - ideja o prodavanju Svjetskog prvenstva bila je vrhunac nezadovoljstva koji su pokazali ljubitelji fudbala, ali se čini da je Infantinovo mjesto tako jako utemeljeno, da mu FIFA neće vidjeti leđa uskoro. Iako FIFA ističe da su promjene dio strategije za razvoj fudbala širom svijeta, dio navijača i fudbalskih zvaničnika smatra da se time udaljava od tradicionalnih vrijednosti ovog sporta.

(Tačno/MONDO)

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Tagovi

Đani Infantino Arsen Venger FIFA

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