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Đani Infantino je digao cijene i naljutio cijeli svijet, ali i zaradio pet milijardi dolara za FIFA

Đani Infantino je digao cijene i naljutio cijeli svijet, ali i zaradio pet milijardi dolara za FIFA

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Đani Infantino je dao sve od sebe da FIFA zaradi ogroman novac od Svjetskog prvenstva i u tome je premašio čak i svoja očekivanja. Ipak, sve ostalo bi moglo da mu presudi.

djani infantino i fifa zaradili 5 milijardi od mundijala Izvor: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi bi moglo na kraju da košta mandata Đanija Infantina, ali je ono sa poslovne strane bilo pun pogodak.

Sada je "Tajms" objavio da je FIFA samo od prodaje ulaznica i ugostiteljskih usluga imala oko 5.000.000.000 dolara prihoda. FIFA za sada odbija da potvrdi ove podatke, a prema njihovoj službi informisanja da bi dobili i zvaničnu potvrdu moraćemo da sačekamo sledeći godišnji izveštaj i njegovu reviziju.

Koliko je zarađeno? 

Dobro je uporediti prethodno Svjetsko prvenstvo. U Kataru se igralo sa manje ekipa, bilo je 40 utakmica manje i FIFA je zaradila 929.000.000 dolara. Iako je broj utakmica bio veći za 40, zarada je bila više nego pet puta veća i nedavno je baš Đani Infantino govorio da je ukupan prihod Svjetskog prvenstva od svih izvora finansiranja oko 15.000.000.000 dolara.

To je čak više od prvobitne procjene koja se kretala na oko 13.000.000.000. FIFA je prije Svjetskog prvenstva bila meta velikog broja kritika zbog velikih cijena ulaznica, pa se tako recimo na finale nije moglo za manje od 4.000 dolara. Čak su neke organizacije i tužile Evropskoj komisiji FIFA zbog ovakvog postupanja.

Koliko je na kraju bilo navijača? 

FIFA je svoje odluke branila time što je isticala da će sav prihod ostvaren od prodaje ulaznica da ponovo uloži u fudbal, te da je kupovna moć u Kanadi i SAD velika i da je cijena karata određena spram toga.  Na kraju su se branili i time što je navodno bilo 99,7 odsto popunjenosti stadiona, a da je na stadionima bilo skoro 7.000.000 navijača. 

Pa šta onda ne valja? 

Đani Infantino je zamalo smijenjen sa čela FIFA čak i tokom trajanja Svjetskog prvenstva. Prvobitno su na to uticale sve kritike oko visokih cijena i činjenice da je malo "običnih" navijača moglo da prisustvuje utakmicama.

Onda je i "FIFA nagrada za mir" uručena Donaldu Trampu što je dodatno naljutilo ljubitelje fudbala. Ipak, javno miješanje Donalda Trampa u odluke oko suspenzije Folarina Baloguna na Mundijalu je kap koja je mnogima prelila čašu.

(MONDO)

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00:29
Fifa shop u Kataru 4
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

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Tagovi

Đani Infantino FIFA

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