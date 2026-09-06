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Infantino ostaje u trci za novi mandat na čelu FIFA!

Infantino ostaje u trci za novi mandat na čelu FIFA!

Autori Dragan Šutvić Autori mondo.ba/SRNA
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Saopštio je ovo portparol Svjetske fudbalske federacije.

Đani Infantino ostaje kandidat za predsjednika FIFA Izvor: Predrag MILOSAVLJEVIC / AFP / Profimedia

Predsjednik FIFA Đani Infantino ostaje u trci za ponovni izbor uprkos protivljenju njegovoj kandidaturi nakon neuspjelog plana da se dio takmičenja privatizuje, rekao je portparol globalne fudbalske organizacije.

"Predsjednik FIFA u aprilu je objavio da će se ponovo kandidovati za izbor 2027. godine. Naravno, ništa se nije promijenilo. Gospodin Infantino će se ponovo kandidovati za izbor", naveo je portparol u saopštenju.

Infantino se suočio sa pozivima da podnese ostavku nakon što je u julu odbačen njegov plan da proda 20 odsto udjela u Svjetskom prvenstvu i drugim takmičenjima. Idalje ima podršku afričke i južnoameričke fudbalske konfederacije, a saopštenje je uslijedilo nakon što je Infantino odbio da odgovori kada su ga pitali da li žali zbog turbulencija u posljednjih šest sedmica dok je juče prisustvovao Svjetskom prvenstvu za igrače do 20 godina u Poljskoj.

Izvor: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

ŠTA JE HTIO INFANTINO?

FIFA je imala za cilj da kreira kćerku-kompanij uvrijednu 20 milijardi dolara i proda više od 20 odsto novog preduzeća "FIFA Forward Enterprise" prikupljanjem 4,2 milijarde dolara od spoljnih investitora. Planirala je, naime, da izdvoji svoj komercijalni i biznis sektor (sponzorstva, TV prava, organizaciju takmičenja) u posebnu novu firmu, a u sve to upleten je i prvi čovjek SAD Donald Tramp.

Infantino je na čelu FIFA od 26. februara 2026. godine. Nakon toga je još dva puta reizabran - 5. juna 2019. i 16. marta 2023. godine.

Tako bi privatnim investitorima (poput investicionih fondova ili privatnih kompanija) prodali akcije/udio u toj novoj komercijalnoj firmi kako bi odmah prikupila svjež kapital u iznosu od oko 4,2 milijarde dolara.

Ipak, nakon što je veliki broj članica FIFA pokazao oštro protivljene, a UEFA najavila bojkot takmičenja koja organizuje svjetska kuća fudbala, plan je povučen.

(mondo.ba/SRNA)

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Tagovi

Đani Infantino fudbal FIFA

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