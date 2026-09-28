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Zorana Arunović ide u penziju: "Najznačajnije što mi je sport dao ne staje na postolje"

Zorana Arunović ide u penziju: "Najznačajnije što mi je sport dao ne staje na postolje"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Zorana Arunović potvrdila je da je došlo vrijeme za kraj i da odlazi u penziju poslije više od dvije decenije u streljaštvu. Napisala je emotivan govor.

Zorana Arunović završila karijeru u streljaštvu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zorana Arunović završava karijeru. Jedna od najuspješnijih srpskih sportistkinja odlučila je da stavi tačku poslije više od dvije decenije u streljaštvu. Osvojila je sve što može da osvoji, oborila rekorde, kako u pojedinačnoj konkurenciji, tako i u miksu sa Damirom Mikecom.

Njena rođena sestra Jelena Arunović joj je bila trener, oslonac i najveća podrška. Saradnja između njih predstavlja jedan od najuspješnijih porodičnih i profesionalnih tandema.

Tim povodom je Zorana napisala govor koji prenosimo u potpunosti.

"Otkako znam za sebe, moj život se mjerio u krugovima i milimetrima.

Počela sam kao dijete.

Gledala sam starije.

I mislila: jednog dana biću kao oni.

A možda, ako budem radila dovoljno… i bolja.

I radila sam.

Streljaštvo me nije naučilo samo da pogodim centar.

Naučilo me je da ostanem mirna kada je oko mene haos.

Da izdržim kada boli.

Da nastavim kada ne ide.

Da prihvatim da nekada jedan milimetar odlučuje sve.

Pobjedu.

Poraz.

Godine rada.

Kroz cijelu karijeru pred očima mi je bila jedna medalja.

Olimpijska zlatna.

Spremajući se za nju, osvojila sam sve ostale.

Svjetska zlata.

Evropska zlata.

Svjetske kupove.

Postigla Svjetski rekord.

A onda je i ona došla na red. I zaokružila cijelu priču.

Danas znam da me nije oblikovala ta medalja.

Oblikovalo me je sve što je bilo potrebno da do nje stignem.

Svaki trening.

Svaki promašaj.

Svaki poraz.

Svaki put kada sam morala ponovo.

I kroz sve to nisam bila sama.

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02:27
Zorana Arunović ide u penziju
Izvor: Privarna arhiva
Izvor: Privarna arhiva

Sejo…

Ovo nikada nije bio samo moj put.

Bio je naš.

Tvoja ljubav me je gurala onda kada ja više nisam mogla.

Od mene si napravila šampiona.

Ali, još važnije, napravila si me boljim čovjekom.

Zajedno smo sanjale.

Zajedno smo padale.

Zajedno ustajale.

I na kraju… zajedno smo osvojile sve.

Danas mogu da kažem da sam dobila sve što sam od ovog sporta mogla da poželim.

Medalje.

Pobjede.

Uspomene.

Ali najvrednije što mi je dao ne može da stane ni na jedno postolje. Dao mi je nas.

I zato je vrijeme.

Drago streljaštvo... hvala ti za svaki milimetar.

Za svaki pogodak. I svaki promašaj.
Za sve što si mi uzelo. I za sve što si mi dalo.

I zato ovo je kraj.

Zorana Arunović over and out."

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01:32:00
Zorana Arunović - priče za medalju Mondo podcast
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

Zorana Arunović streljaštvo

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