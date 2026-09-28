CIES izračunao da je Petar Sukačev među najboljim mladim bekovima na svijetu.

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Selektor Srbije Veljko Paunović iskoristio je priliku da za septembarske i oktobarske mečeve nacionalnog tima pozove defanzivca Vojvodine Petra Sukačeva. Mladi fudbaler već je debitovao, na meču protiv Grčke, a to je bila samo nagrada za dobar period u klupskom fudbalu.

Fudbalska opservatorija CIES izračunala je da se Sukačev nalazi u društvu najboljih bekova na svijetu, kada je reč o fudbalerima mlađim od 22 godine. Između ostalog, društvo mu na tom spisku prave fudbaleri Barselone, Rome, Liona...

Vidi opis Vojvodina stvorila jednog od najboljih na svijetu: Sukačev zaigrao za Srbiju, CIES ga "gurnuo" u vrh Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 16 16 / 16

Ubjedljivo prvi na listi je Ćavi Espart koji nastupa za Barselonu, a iza njega su Ali Mamar iz Anderlehta, Emanuele Lulji iz Rome i Zahari Atekame iz Liona. Šesto mjesto na listi zauzima fudbaler Vojvodine i novi reprezentativac Srbije Petar Sukačev, dok je na osmoj poziciji prvotimac Partizana Samson Nvulu. Pogledajte listu:

Top U2⃣2⃣ wide backs ️ over current season, #CIES Index with @impect_official #XaviEspart 82.8 out of #AliMaamar 78.8 #EmanueleLulli 78.5#Athekame #Mao #Sukacev #Fresneda #Nwulu #Barboza #Krupskyi More https://t.co/X8aJywSXV6 — CIES Football Obs (@CIES_Football)September 28, 2026

Ove sezone Sukačev je odigrao 13 mečeva za Vojvodinu, a uprkos tome što je sa krilni pozicije prebačen na mjesto lijevog beka njegov učinak je izuzetan. Već ima četiri postignuta gola i jednu asistenciju. Između ostalog, pogodio je i protiv Ajaksa na evropskoj sceni.