logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vojvodina stvorila jednog od najboljih na svijetu: Sukačev zaigrao za Srbiju, CIES ga "gurnuo" u vrh

Vojvodina stvorila jednog od najboljih na svijetu: Sukačev zaigrao za Srbiju, CIES ga "gurnuo" u vrh

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

CIES izračunao da je Petar Sukačev među najboljim mladim bekovima na svijetu.

Petar Sukačev među najboljim bekovima na svijetu Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Selektor Srbije Veljko Paunović iskoristio je priliku da za septembarske i oktobarske mečeve nacionalnog tima pozove defanzivca Vojvodine Petra Sukačeva. Mladi fudbaler već je debitovao, na meču protiv Grčke, a to je bila samo nagrada za dobar period u klupskom fudbalu.

Fudbalska opservatorija CIES izračunala je da se Sukačev nalazi u društvu najboljih bekova na svijetu, kada je reč o fudbalerima mlađim od 22 godine. Između ostalog, društvo mu na tom spisku prave fudbaleri Barselone, Rome, Liona...

Ubjedljivo prvi na listi je Ćavi Espart koji nastupa za Barselonu, a iza njega su Ali Mamar iz Anderlehta, Emanuele Lulji iz Rome i Zahari Atekame iz Liona. Šesto mjesto na listi zauzima fudbaler Vojvodine i novi reprezentativac Srbije Petar Sukačev, dok je na osmoj poziciji prvotimac Partizana Samson Nvulu. Pogledajte listu:

Ove sezone Sukačev je odigrao 13 mečeva za Vojvodinu, a uprkos tome što je sa krilni pozicije prebačen na mjesto lijevog beka njegov učinak je izuzetan. Već ima četiri postignuta gola i jednu asistenciju. Između ostalog, pogodio je i protiv Ajaksa na evropskoj sceni.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Petar Sukačev fudbal FK Vojvodina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC