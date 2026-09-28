logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Robert Prosinečki: "Željeli smo da igram za Dinamo, ali Zvezda je bila najbolja u državi"

Robert Prosinečki: "Željeli smo da igram za Dinamo, ali Zvezda je bila najbolja u državi"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Robert Prosinečki, legendarni fudbaler, prisjetio svog dolaska u Crvenu zvezdu i uspjeha koji je postigao tokom karijere.

Robert Prosinečki o dolasku u Crvenu zvezdu Izvor: Aziz Karimov/Pacific Pres / Sipa Press / Profimedia

Robert Prosinečki je jedan od najboljih hrvatskih fudbalera svih vremena, a važan dio svoje karijere proveo je u dresu Crvene zvezde. Stigao je u Beograd nakon što je u Dinamu iz Zagreba procijenjeno da nije dovoljno talentovan, a beogradski klub uzeo ga je na probu.

Sada je već kultna priča o Robijevom dolasku u Crvenu zvezdu,

"Moj pokojni otac Đuro bio je veliki dinamovac. Svi smo imali veliku želju da igram za Dinamo. Tih se godina stalno o tome pričalo, a u svakom drugom intervjuu glavno je pitanje bilo je li Ćiro pojeo diplomu. Kasnije sam s njim postao veliki prijatelj. Živjeli smo blizu jedan drugoga i išli na kafu na Cvjetni, pogotovo u njegovom posljednjem periodu", prisjetio se Prosinečki na promociji knjige "Veliki Žuti".

Dolazak u Crvenu zvezdu nije bio lak, ali je Prosinečkom pomoglo to što je bio okružen fantastičnim igračima. Crveno-bijeli su bili najbolji tim u državi, a već se pravio plan o osvajanju evropske titule.

"U početku mi je bilo vrlo teško priviknuti se na novu sredinu, ali ekipa je bila odlična. Možemo mi sada pričati šta hoćemo, ali u to je vrijeme to bio najuspješniji klub u državi. U četiri godine tamo osvojili smo i tadašnji Kup evropskih šampiona", prisjetio se Prosinečki.

Nakon velikog uspjeha u Zvezdi, Prosinečkom su se otvorila sva vrata ka najvećim evropskim klubovima. Ispostavilo se da je njegov dolazak u Beograd bio najbolji mogući potez za karijeru.

"Znam samo da u jednom trenutku više nisam bio poželjan u Dinamu, govorilo se da nisam talenat. Moj otac je bio ponosan čovjek. Odluka je bila da odem u Zvezdu. Ja sam tamo otišao na probu i prošao. Na kraju mi je taj dolazak u Zvezdu omogućio da budem dio ekipe koja je osvojila Kup evropskih šampiona i da ostvarim transfer u veliki Real Madrid", zaključio je bivši fudbaler.

Prosinečki je tokom karijere igrao za Dinamo iz Zagreba, Crvenu zvezdu, Real Madrid, Ovijedo, Barselonu, Sevilju, ponovo Dinamo, pa Hrvatski dragovoljac, Standard Lijež, Portsmut, Olimpiju iz Ljubljane i Zagreb. Sa reprezentacijom Jugoslavije bio je šampion svijeta do 20 godina, zatim je igrao za zajedničku reprezentaciju, ali i kasnije za Hrvatsku sa kojom je bio treći na svijetu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Robert Prosinečki fudbal FK Crvena zvezda transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC