Franjo Tuđman doletio na Mundijal i zatekao Roberta Prosinečkog na fliperu: "Oni su ti jugo-škola"

Silvio Marić je ispričao kako je izgledao istorijski put Hrvatske ka svjetskoj bronzi u fudbalu 1998. godine. Sa sve dolaskom Franje Tuđmana među reprezentativce.

Izvor: MN Press/YouTube/screenshot

Hrvatska je 1998. godine igrala na Svjetskom prvenstvu na koje je na kraju stigao i Franjo Tuđman. Prvi predsjednik Hrvatske došao je na turnir u Francusku, a toga se sada prisjetio tadašnji reprezentativac "vatrenih" Silvio Marić.

Ofanzivni vezista koji je sada sportski direktor Rudeša ponikao je u Dinamu iz Zagreba i tokom devedesetih je bio lider "modrih". Kasnije je nastupao za Njukasl, Porto i Panatinaikos, vraća se više puta u Dinamo, a u reprezentaciji je zbog povreda odigrao svega 19 mečeva.

"Trebao sam za reprezentaciju dati mnogo više, ali, nažalost, spriječile su me povrede. U Portu sam imao tešku povredu koljena odmah na prvoj utakmici, kasnije i u Panatinaikosu. Žao mi je što nisam odigrao više utakmice za "vatrene". Srećom, bio sam na tom Svjetskom prvenstvu 1998", rekao je Silvio Marić u intervjuu za "24 sata".

"Nisu svi mogli sa njim"

Kada se pojavio u kampu reprezentacije, nisu svi smjeli da sjede sa Franjom Tuđmanom. A dok su oni najiskusniji sa njim ručali, Roberta Prosinečkog je mnogo više zanimao - fliper.

"Uh, nisu se baš svi mogli zafrkavati s njime. Sve nas koji smo igrali u Dinamu jako je volio. Volio je jako i Igora Štimca, Slavena Bilića, Zvonu Bobana, po cijeli dan bi on sjedio sa njima, ručao, zafrkavao se. Svi su bili mangupi, svi su bili "špreheri", nije bilo "mutavaca", to je jugoškola. Prosinečki je postavljao rekorde na fliperu, sve fore je znao", rekao je Marić.

Hrvatska je na kraju izgubila u polufinalu, ali je u meču za treće mjesto bila bolja od Holandije i tako je stigla do bronze koja je oduševila i velikog Alana Širera.

"Te godine sam igrao i Ligu šampiona s Dinamom. Kasnije, kad sam došao u Njukasl, sve te face poput Širera čestitale su mi na toj bronzi. Osjećaš se baš veliko. Svi su pitali za Davora Šukera, gdje god bih došao", rekao je Marić.

(MONDO)

BONUS VIDEO: