Kreće bojkot tenisera na Rolan Garosu: Uključen je i Đoković, ovo je tek prvi potez

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Teniseri i teniserke su se udružili i započeće bojkot već na Rolan Garosu tako što će izjave davati samo 15 minuta tokom dana za medije.

Pred svaki grend slem turnir obično se održava dan za medije ("medija dej") na kom teniseri i teniserke daju izjave i odgovaraju na pitanja novinara. Na ovogodišnjem Rolan Garosu će doći do velike promjene - kreće bojkot. Ne onakav kakav se najavljivao, sa istupanjem igrača sa turnira, već neka vrsta upozorenja. Učestvovaće u tome i Novak Đoković.

Pouzdani francuski list "L'Ekip" prenio je informacije o početku tihog bojkota. Teniseri su već neko vrijeme nezadovoljni raspodjelom nagradnog fonda na turnirima. Smatraju da dobijaju najmanji procenat u odnosu na mnoge druge sportove. Zbog njih navijači dolaze na tribine, zbog njih televizije kupuju prava i traže da prenose mečeve, a dobijaju najmanje.

"Većina tenisera ima plan i davaće izjave maksimalno 15 minuta. Napustiće medija centar u Parizu odmah poslije toga i neće davati dodatne intervjue. Biće to simboličan potez i možda neće biti jedini", navodi se u tekstu.

Sve je krenulo od izjave Arine Sabalenke, a o bojkotu su pričali i Janik Siner, kao i Danil Medvedev i mnogi drugi...

Oglasio se i Rolan Garos

U istom tekstu navodi se i kratko saopštenje koje su dobili od organizatora Rolan Garosa kada su tražili njihov komentar na ovu vrstu bojkota.

"Žao nam je zbog takve odluke igrača, to kažnjava dioničare turnira, medije, brodkastere, federacije i cijelu tenisku porodicu. Nastavljamo dijalog sa teniserima i pokrenuli smo novu inicijativu, imaćemo sastanak 22. maja sa njima. Spremni smo za direktne i konstruktivne razgovore kako bismo dali više prostora igračima prilikom donošenja odluka i pokazali da dijelimo njihove vrijednosti", stoji u saopštenju.

