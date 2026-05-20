Srbija bez teniserki na Rolan Garosu: Potpuni krah u ženskom singlu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Na Rolan Garosu Srbija neće imati predstavnice u ženskom singlu.

Srbija bez teniserki na Rolan Garosu Izvor: MN PRESS

Srbija neće imati predstavnicu u ženskom singlu na Rolan Garosu. Olga Danilović ne igra još od Australijan opena i niko ne zna zbog čega. A dvije mlade srpske teniserke završile su takmičenje u kvalifikacijama.

Teodora Kostović je poražena u drugom kolu kvalifikacija od Kejtlin Kevedo (Španija) - 7:6 (7:3), 3:6, 6:2. Prosto je nevjerovatno šta je ispustila. U prvom setu je vodila sa 5:3, pa je servirala za set i to nije iskoristila. Vratila je brejk, povela sa 6:5 i opet servirala za set i ni to nije bilo dovoljno, onda je pala u taj-brejku. Drugi set je rutinski dobila i onda se "ugasila". Španska teniserka je povela sa 4:0 ekspresno i onda završila posao.

Lola Radivojević je lako i ubjedljivo stala takođe u drugom kolu. Izgubila je od Grete Minen (Belgija) za samo 68 minuta - 6:1, 6:2.

