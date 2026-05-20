Srbija pobijedila olimpijske vicešampione: Drama, nevjerovatni Mašulović i šok za Nikolu Grbića

Odbojkaši Srbije upisali su veliku pobjedu na prijateljskom turniru, pošto su savladali Poljsku. Veliki trijumf protiv olimpijskih vicešampiona

Odbojkaši Srbije pobijedili su olimpijske vicešampione. Na prijateljskom turniru savladali su Poljsku, ekipu domaćina. Poslije 148 minuta igre i velike drame, upisan je trijumf - 23:25, 25:22, 28:26, 22:25, 16:14.

Nevjerovatnu partiju pružio je Veljko Mašulović koji je bio nezaustavljiv. Imao je 34 poena. Pratio ga je Vuk Kulpinac sa 19, dok je Nikola Brborić upisao 13. U ekipi Nikole Grbića istakao se Jakub Kidoš sa 10 poena.

Srbija će imati dan pauze, pa će 22. maja od 17 sati igrati protiv Bugarske, dok će treći meč odigrati protiv Ukrajine 23. maja u 17 sati isto u Katovicama.

Posljednje provjere forme pred Ligu nacija seniori Srbije će imati 31. maja i 1. juna protiv Slovenije. Prvi meč će biti zatvoren za javnost i igraće se bez prisustva publike, dok će se drugi odigrati u dvorani "Tivoli" u Ljubljani od 20.30 časova.