"Sad se podrazumijevaju titule u Crvenoj zvezdi": Marko Marin najavio i Ligu šampiona na Marakani

Direktor Crvene zvezde Marko Marin pozvao navijače na proslavu titule.

Crvena zvezda osvojila je šestu "duplu krunu" u srpskom fudbalu, ali čelnici ne mogu da se opuste ni uz takve rezultate. Zvezdan Terzić je najavio radove na stadionu za narednu godinu, a Marko Marin diskretno provlači plasman u Ligu šampiona kao cilj za narednu takmičarsku godinu.

Nekadašnji fudbaler i kapiten Crvene zvezde, sada iz direktorske fotelje, poziva navijače na utakmicu protiv OFK Beograda i proslavu nove šampionske titule, ali uz najavu šta bi bio iskorak u narednoj takmičarskoj godini.

"Veoma uspješna sezona je iza nas, opet, mnogo smo srećni zbog šeste duple krune, zato bih odmah na početku pozvao sve zvezdaše u petak da zajedno proslavimo titulu. Očekujem da svi dođu u petak na stadion 'Rajko Mitić' kada igramo sa OFK Beogradom, a prije meča će da bude dodjela trofeja. Imaćemo fan zonu oko stadiona i pozivam sve porodice sa djecom da dođu da proslavimo ovu uspješnu sezonu", rekao je Marko Marin prilikom gostovanja na "TV Prva".

Navijači Crvene zvezde sada su već naviknuti na trofeje u domaćim takmičenjima, ali klupski čelnici spremaju se za novi iskorak u Evropi - za sada se čini da bi to bio plasman u Ligu šampiona i okršaji protiv najboljih na kontinentu.

"Titula u domaćem prvenstvu se sada podrazumijeva u Crvenoj zvezdi, to je nešto najbitnije. To je cilj svake godine, dominantno igramo i navikli smo već da obradujemo naše navijače. Šlag na torti za nas bi bio plasman u Ligu šampiona i da se takmičimo sa najboljim ekipama svijeta. Tu želimo da pripadamo, mi tu pripadamo i želimo da pokažemo da možemo da se takmičimo sa tim najboljim ekipama", rekao je Marin i dodao: "Pozivam još jednom navijače da dođu u petak u 19.15 kada počinje dodjela pehara i medalja, a poslije utakmice svi da odemo na Kalemegdan."