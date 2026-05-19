Ima 35 godina i nema konkurenciju: Aleksandar Katai ubjedljivo najbolji igrač Superlige Srbije

Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Katai je najbolji strijelac i fudbaler Superlige Srbije.

Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Katai ima 35 godina i nema konkurenciju u Superligi! Katai je proglašen za najboljeg fudbalera srpskog šampionata, poslije glasova trenera i kapitena 16 klubova.

Od mogućih 30 glasova, pošto nije moguće glasati za igrača iz svog kluba, napadač crveno-bijelih dobio je čak 27. Nakon što su se iz Ljutice Bogdana okiti duplom krunom, a Katai zabio 24 gola, stiglo je i priznanje. A, o tome koliko su crveno-bijeli konkurentni kad je u pitanju tim govori i činjenica da su pored Kataija glasove dobili i saigrači Rade Krunić (dva) i Vasilije Kostov (jedan), kao i fudbaleri Železničara iz Pančeva Silvester Džasper i Zoran Popović (po glas).

Kako je ko glasao?

DEJAN STANKOVIĆ (CRVENA ZVEZDA):

Silvester Džasper (Železničar) – Iznenađenje i za mene, ali ono što sam vidio… Ima tu još prostora da bude bolji, ima mnogo „ups and downs“, kao da mu se ne igra svaka utakmica isto. Mislim da bi Koković volio da je on u svakom trenutku na 100 odsto, jer onda bi mu vjerovatno svaku utakmicu rješavao. Po talentu je neupitan.

MIRKO IVANIĆ (CRVENA ZVEZDA):

Zoran Popović (Železničar) – U istorijskom rezultatu kluba izdvojio sam Popovića jer je imao sjajnu sezonu, a stvari koje on radi na treningu i u svlačionici su sigurno doprinijele mladim igračima da imaju pravi oslonac. Čovjek koji svaki trening i utakmicu daje cijelog sebe.

MIROSLAV TANJGA (VOJVODINA):

Rade Krunić (Crvena zvezda) – On je najstandardniji igrač Zvezde, s njim sve kreće i završava se. Kada on igra dobro čitav tim igra dobro. Meni je on očigledan izbor, ispred Kataija, koji je neke utakmice u Evropi proveo na klupi, a Krunić je igrao svaku. Moje mišljenje je da je on najbolji.

SLOBODAN MEDOJEVIĆ (VOJVODINA):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Mislim da je bio konstantan od početka do kraja. Sa toliko golova i asistencija potvrdio je opet kvalitet i mislim da je jedini logičan izbor za igrača sezone. Statistički strašna sezona i to sa 35 godina. Pokazao je svima da ne namjerava da uspori.

SRĐAN BLAGOJEVIĆ (PARTIZAN):

Rade Krunić (Crvena zvezda) – Igrač koji najbolje kontroliše igru u oba pravca, ima najveći uticaj na igru Zvezde, konstantan u svakoj utakmici i takmičenju. Kompletan igrač.

BIBARS NATHO (PARTIZAN):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Brojke sve govore.

RADOMIR KOKOVIĆ (ŽELEZNIČAR):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Igrač koji mijenja tok utakmica i čiji kvalitet pravi najveću razliku u Mozzart Bet Super ligi Srbije.

ZORAN POPOVIĆ (ŽELEZNIČAR):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Sale je apsolutni broj jedan što se tiče domaćeg šampionata. Neko ko i dalje odskače u našoj ligi. Jedini igrač koji posjeduje nešto blizu njegovog kvaliteta je Mirko Ivanić, ali on je bio dugo povrijeđen. Međutim, Sale je ponovo pokazao kakvu klasu posjeduje čak i u ovim godinama.

NENAD LALATOVIĆ (NOVI PAZAR):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Najbolji igrač lige, najbolji strijelac koji nije špic. Neprikosnoven u situacijama „jedan na jedan“, igra sa obje noge i rješava protivnike kao da ih nema. Kao da ima magiju u nogama. Glupo je uopšte trošiti riječi na Aleksandra Kataija, koji je i u tim godinama najdominantniji igrač Crvene zvezde u situacijama „jedan na jedan“ i postigao je toliko golova, iako nije najistureniji napadač.

NEMANJA MILETIĆ (NOVI PAZAR):

Alaksandar Katai (Crvena zvezda) – Dok je Adem Ljajić igrao u Mozzart Bet Super ligi Srbije, dvojica najboljih bili su moj prethodnik sa kapitenskom trakom oko ruke u Novom Pazaru i Aleksandar Katai. U trenutnoj konstalaciji snaga je Katai bez konkurencije. Mislim da je suvišno da se obrazlaže.

JOVAN DAMJANOVIĆ (OFK BEOGRAD):

Vasilije Kostov (Crvena zvezda) – Jako mlad imao ogroman uticaj na titulu Zvezde. Asistencije, golovi…

BALŠA POPOVIĆ (OFK BEOGRAD):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Ovdje nema šta mnogo da se priča. Svi znaju i vide kakav on uticaj na ekipu ima. Čak i u ovim godinama, pravi ogromnu razliku, postiže golove, štancuje asistencije. Njegov uticaj na igru Zvezde je nemerljiv.

DUŠAN ĐORĐEVIĆ (RADNIK):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Godinama dominantna figura u našoj ligi, kada god se Crvena zvezda nađe i u naznakama nekog problema, on je tu da ga riješi.

MATEJA GAŠIĆ (RADNIK):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Nema šta mnogo da se priča, godinama među najboljima u ligi, ozbiljna konstantnost na vrhunskom nivou.

MARKO JAKŠIĆ (ČUKARIČKI):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Godinama među najboljima, prvi strijelac lige. Trebalo bi da se već pojavljuju mlađi koji bi ga nadmašili, ali nikako da se pojave.

MARKO DOCIĆ (ČUKARIČKI):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Suludo pričati, čovjek koji pravi veliku razliku na terenu, daje golove, asistira… Poznaje našu ligu u prste, sve klubove, sve rivale. Ima ogroman uticaj na igru Crvene zvezde.

ZORAN VASILJEVIĆ (IMT):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Bez premca bio najbolji igrač ove sezone u Mozzart Bet Super ligi Srbije. Igrač kakvi polako nestaju u srpskom fudbalu. Sa kolikom je lakoćom igrao i kako je kreirao igru Crvene zvezde, vjerovatno ni njegova statistika ne pokazuje baš sve. Utisak je da je na svakoj utakmici mogao da uradi šta poželi. Driblinzi, golovi, lucidni potezi najbolje opisuju njegov učinak ove sezone.

NIKOLA KRSTIĆ (IMT):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Jedan od najboljih naših igrača koji je ikada igrao Mozzart Bet Supe ligu Srbije. Može da pokrije dosta pozicija, a u napadu oba krila, špica, ali i mjesto iza klasičnog napadača. Trenutno je najbolji strijelac lige i igra u sjajnoj formi.

SLAVKO MATIĆ (RADNIČKI 1923):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Decenijska klasa.

MILAN MITROVIĆ (RADNIČKI 1923):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Godine su samo broj i on je najbolji pokazatelj toga. Čovjek će ponovo biti najbolji strijelac domaće lige. Nevjerovatno uticajan, čim je on na terenu Zvezda izgleda drugačije. Nikakvu dilemu nisam imao oko toga da li njega da stavim kao najboljeg igrača.

RADOVAN ĆURČIĆ (JAVOR MATIS):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Nisam imao nikakve dileme. Očigledno najbolji. Sve bitne utakmice Zvezde je ili otvarao ili zatvarao. Doživljava drugu mladost.

STEFAN MILOŠEVIĆ (JAVOR MATIS):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Da li je u pitanju derbi ili neki „manji“ rival, da li počinje meč ili ulazi s klupe – uvijek je igrač oko kojeg se sve vrti, koji je u centru pažnje. Ove sezone imam utisak da nije bilo utakmice gdje nije dao gol, dva ili tri. Nezaustavljiv je u situacijama jedan na jedan, jedan na dva…

TOMISLAV SIVIĆ (TSC):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – On godinama potvrđuje klasu, prošle godine je bio Ljajić ovdje pa sam njemu dao glas. Katai je čovjek koji traje na najvišem nivou. Zvezda je šampion, osvojila je i Kup Srbije. On ima velik udio u svemu tome.

NIKOLA SIMIĆ (TSC):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Smatram da je godinama unazad najbolji igrač naše lige, što je i ove godine pokazao svojim partijama, izdanjem i učinkom.

NENAD MIJAILOVIĆ (MLADOST):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Godinama već najbolji igrač naše lige i Crvene zvezde, najbolji strelac i igrač koji vodi Zvezdu ka njenim sjajnim rezultatima.

ŽARKO UDOVIČIĆ (MLADOST):

Alekdandar Katai (Crvena zvezda) – Možda bi bilo lijepo da stavimo nekog mlađeg, razmišljao sam o tome. Statistika je za Aleksandra Kataija, fudbalski kvaliteti isto. Niko mu nije ni blizu sa ciframa u srpskom fudbalu.

MARKO NEĐIĆ (RADNIČKI NIŠ):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Suvišno je trošiti riječi. Najbolji strijelac lige, a čak i nije klasičan špic. Ušao u istoriju Zvezde kao drugi najbolji strijelac ikada. Najviše uticaja imao na golove i bodove svog kluba.

RADOMIR MILOSAVLJEVIĆ (RADNIČKI NIŠ):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Već godinama najbolji igrač lige, to potvrđuje i statistika, ali i ono što se vidi golim okom. Bez konkurencije, najbolji!

SAVO PAVIĆEVIĆ (SPARTAK ŽK):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Godinama unazad najbolji igrač, nevjerovatan individualac, koji rješava utakmice. Klasa! Igrao sam sa njim, uvijek je podređen ekipi, uvijek sve daje za klub, preuzima odgovornost kada je potrebno.

LUKA SUBOTIĆ (SPARTAK ŽK):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Pa, tu nema šta da se kaže, jer Katai sve „govori“ na terenu. I tako je iz godine u godinu.

SAŠA MIĆOVIĆ (NAPREDAK):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Najbolji je igrač prvenstva, fudbaler koji je pokazao igrama, ponašanjem i zalaganjem ono što jeste – igrač lucidnog poteza koji uvijek može rešiti utakmicu u svakom momentu, fudbaler zbog koga publika dolazi na tribine.

NEBOJŠA BASTAJIĆ (NAPREDAK):

Aleksandar Katai (Crvena zvezda) – Godinama unazad najbolji igrač lige, ne samo ove sezone. I kao dokaz tome ne treba pričati više nego vidjeti brojke.

Svečana dodjela priznanja za najbolje pojedince u Superligi biće održana u utorak u 19.00 časova.

