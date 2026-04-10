Katai prestigao Džajića, on mu poslao poruku: "Drago mi je što je baš on to uradio"

Goran Arbutina
Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije i legenda Crvene zvezde oglasio se nakon što je Aleksandar Katai prestigao njegov broj golova u crveno-bijelom.

Dragan Džajić čestitao Kataiju na obaranju njegovog rekorda Izvor: Dušan Milenković/Bane T. Stojanović/ATAImages

Treća Zvezdina zvezda i najveća legenda u istoriji kluba, Dragan Džajić, uputio je čestitke Aleksandru Kataiju nakon što je zauzeo drugo mjesto na vječnoj listi strijelaca crveno-bijelih, svojim 156. golom.

Sa dva pogotka u pobjedi protiv Spartaka, Katai je prestigao upravo Džajića, a ispred njega je ostao samo Bora Kostić, sa nedostižnih 230 golova u crveno-bijelom dresu.

"Želim od srca da čestitam Aleksandru Kataiju na velikom uspjehu koji je ostvario. Postati drugi najbolji strijelac u istoriji Crvene zvezde je izuzetno dostignuće i rezultat koji zaslužuje veliko poštovanje. Katai je ponos Crvene zvezde i drago mi je što je upravo on uspio da dođe do tog nivoa, jer se radi o igraču koji svojim umijećem i odnosom prema dresu zaslužuje sve pohvale. Želim mu prije svega zdravlje, još mnogo golova, uspeha i lepih trenutaka u crveno-bijelom dresu. Uvjeren sam da će i u narednim godinama prirediti mnogo radosti Zvezdinim navijačima i nastaviti da ispisuje istoriju, a posebno mi je drago jer je klub opet na nivou kada se postižu istorijski uspjesi", rekao je Dragan Džajić za klupski sajt.

Katai je u pobjedi protiv Spartaka 3:2 u četvrtak produžio seriju golova i postao strijelac na petoj uzastopnoj utakmici Superlige. Najbolji je strijelac prvenstva sa 23 pogotka.

Možda će vas zanimati

