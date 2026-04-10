Zvezdin gol iz 1991. godine za istoriju fudbala: Darko Pančev, Dejo Savićević i najljepša kontra svih vremena

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Crvena zvezda na današnji dan izvela najljepši kontranapad u istoriji i pobijedila Bajern Minhen.

35 godina od kontranapada Crvene zvezde protiv Bajerna Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Na današnji dan, 10. aprila 1991. godine, Crvena zvezda ostvarila je jednu od najvećih pobjeda u istoriji ne samo kluba, već i jugoslovenskog fudbala. Na gostovanju Bajernu u polufinalu Kup šampiona, tim Ljupka Petrovića trijumfovao je 2:1, očitavši lekciju moderne igre njemačkom timu i čitavoj Evropi. Bila je 1991. godina, a bio je to fudbal za 21. vijek.

Slobodan Marović presjekao je dodavanje ka Mihaelu Laudrupu, Duško Radinović i Miodrag Belodedić u dva dodira sa loptom postavili su osnov kontranapada, a onda je Robert Prosinečki izveo magiju. Nekoliko koraka je pretrčao sa loptom, osmotrio situaciju, pa savršenim dodirom loptom "izbacio" Dragišu Binića na polovinu Bajerna. Svojom spektakularnom brzinom, Zvezdin krilni napadač je poslao loptu u peterac, znajući da će tamo Darko Pančev stići prije Jirgena Kolera. I stigao je.

Pogledajte taj gol - umjetničko delo crveno-bijelih.

I drugi gol Zvezde, za konačnih 1:2 na Olimpijskom stadionu u Minhenu, "pao" je iz kontranapada. U tom, 70. minutu, za egzekciju je bio zadužen Dejan Savićević. Pančev mu je spoljnim dijelom kopačke sa polovine terena poslao loptu u prostor, tada 24-godišnji Savićević je sa njom istrčao pred golmana Rajmonda Aumana i imao je toliko samopouzdanja da je precizno kao rukom poslao u mrežu, iako je odskočila pred njim u jako bitnom trenutku.

Kada ju je vidio u "maloj" mreži, podigao je kažiprst i slavio, dok su navijači Zvezde bili u delirijumu. Nikada prije i poslije nisu i neće vidjeti takav nalet inspiracije i takav prikaz čistog i beskrajnog fudbalskog talenta - na tako velikoj sceni.

Gol Dejana Savićevića protiv Bajerna
Izvor: YouTube/LeBleu10

Dvije nedjelje kasnije, Siniša Mihajlović otvarao je nebo nad "Marakanom" i učinio tu Zvezdinu sezonu još nezaboravnijom. Kruna te generacije bio je 29. maj i utakmica protiv Olimpik Marseja na stadionu Sveti Nikola u Bariju, gdje je Zvezda postala šampiona Evrope, a generacija Savićevića, Mihajlovića, Prosinečkog, Pančeva, Jugovića, Binića postala je besmrtna.

