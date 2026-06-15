"Ovo je moj dobronamjeran savjet Veljku": Tadić više nikad u dresu Srbije i zna dobro zašto

Dušan Tadić je odlučio da se ne vrati u reprezentaciju Srbije, uprkos pozivima Veljka Paunovića. Saznajte razloge njegove odluke.

Izvor: MN PRESS

Dušan Tadić nije htio da se vrati u reprezentaciju na poziv Dragana Stojkovića Piksija, s kojim je bio u svađi, dok nije pristao ni kada ga je pozvao Veljko Paunović. Rekao je Paunović da ima želju da opet vidi Tadića u dresu Srbije, da niko nije otpisan, ali da se selektoru zahvalio na ponudi i tu je bio kraj.

"Pričali smo pred Englesku, kada je tek došao. Tu smo imali neki kratak razgovor. Moram da budem iskren, nije mi prijalo da me bilo ko nagovara da se vratim. Dvoumio sam se i rekao sebi 'bolje da se sklonim.' Više nismo direktno razgovarali, bilo je nekih informacija da će doći u Emirate, da se vidimo, ali je počeo rat koji je sve poremetio i od tada ništa. Moram da naglasim: mislim da je sjajna stvar što je Paunović došao! Ima super namjere, dobar je trener...", rekao je Tadić za "Mozzart Sport".

Više neće igrati za Srbiju "Zvali su me više puta da se vratim i ranije kod selektora Stojkovića, ali nekako mislim da kada sam jednom prelomio da sam završio, da se poslije toga ne treba vraćati. Lijepo je bilo dok je trajalo, stvarno sam zadovoljan: dva svjetska prvenstva, jedno evropsko. Naravno da je moglo više, ali s obzirom na to koliko su neki igrači koji su bili u reprezentaciji prije nas igrali velikih takmičenja, stvarno sam zadovoljan i srećan što sam bio dio reprezentacije. To je najljepši osjećaj. Ali nije to jedini razlog zašto sam odlučio da je dosta."

Ono što je posebno privuklo pažnju je što je Veljko Paunović u jednoj od svojih izjava o Tadiću potom rekao da "nije bio spreman da priča sa njim" na temu povratka u reprezentaciju, što je ostavilo mnogo prostora za tumačenje.

"Ne volim nikome da solim pamet i sve što govorim, govorim za dobro reprezentacije i njegovo dobro kao selektora. Dugo sam bio tu, mislim da sam prošao dosta toga i da sa pravom mogu da pričam o mnogim temama. Reprezentacija Srbije mi je dala mnogo, kao i ja njoj, bila mi je čast i privilegija da igram za svoju državu. Činjenica je da su u javnosti veliku pažnju izazvale njegove izjave. Svaka se analizira do detalja. Vjerujem da će Paunović vremenom pronaći još bolji balans u javnim nastupima, to je kod nas jako važno. Redovno se neke stvari ili pogrešno protumače ili se uhvatimo za jednu riječ, izjavu i to ne puštamo. Recimo, selektor Stojković je po meni tu vladao besprekorno. Svaka riječ, zarez, slovo mu je bilo bitno, vodio je o tome računa. Naš ambijent to zahtijeva. Na kraju krajeva, gledam i svoje neke situacije, zbog stvari koje sam rekao. Istina, ja sam takav, opet bih ponovio isto, takav je moj karakter, ali kao što rekoh, kod nas kad nešto kažeš - gotovo. Uhvate se za to i nema nazad, a često ispadne sve nekako drugačije od onog što si mislio", rekao je Tadić i podvukao: "Ovo je moj dobromerni savjet."

"Nadam se da će Veljko uspjeti, slobodno neka ide jako, mislim da mora još žustrije, sa više autoriteta, zato što ako analiziramo ko je pravio rezultate kod nas, sve su bili ljudi sa jakim autoritetom: Radomir Antić, Slavoljub Muslin, Dragan Stojković. Mislim da i on može to da pokaže i da će onda doći rezultati", poručio je nekadašnji kapiten državnog tima.

Šta kaže o otkazima Paunoviću?

Veliki broj fudbalera Srbije nije bio tu za utakmice protiv Saudijske Arabije i Meksika i doživjeli su "orlovi" dva debakla koja će bez ikakve sumnje opet uzdrmati državni tim. Ipak, Tadić razumije i igrače koji nisu došli.

"Nije da nekoga opravdavam, niti bilo šta slično, ali jeste malo nezgodan termin. Svima su bile naporne sezone. Uz to, te utakmice nose sa sobom neko malo razočaranje, jer ti se nisi plasirao na Svjetsko prvenstvo, a ideš da igraš sa reprezentacijama koje se spremaju za to veliko takmičenje. Što se tiče selektora, imam utisak da je vrlo emotivan i iskren čovjek koji želi najbolje reprezentaciji, pa možda nešto izjavi što mu dođe u momentu, a mi smo takav narod, zalijepimo se za nešto i poslije toga nema nazad."