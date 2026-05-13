Miloš Krasić za MONDO: Povratak Dušana Tadića u Vojvodinu? Čuo sam te priče

Miloš Krasić vjeruje da bi povratak Dušana Tadića u Vojvodinu bio pravi potez bivšeg kapitena Srbije.

Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO/Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poznati srpski fudbaler Miloš Krasić (41) uživa u svom Novom Sadu, posjećuje utakmice FK Vojvodina i nada se povratku Dušana Tadića (37) u matični klub. U vrijeme kada je Krasić bio zvijezda prvog tima "lala" (2001-04), Tadić je bio omladinac, a legendarno krilo reprezentacije Srbije vjeruje da bi Dušanov povratak na Karađorđe iz Saudijske Arabije bio lijep kraj karijere.

"Čuo sam te priče, da možda Duća treba da se vrati. Volio bih, bila bi to velika stvar i za Novi Sad, za FK Vojvodina, a možda i za njega, da završi karijeru u Novom Sadu", rekao je on na otvaranju jednog fudbalskog "šopa" u TV Galerija u Beogradu.

Krasić u svojim "penzionerskim" danima aktivno prati Vojvodinu i vjeruje u uspjeh u finalu Kupa Srbije protiv Crvene zvezde u srijedu od 20 časova u Loznici.

"Naravno, biće to utakmica protiv dobre ekipe. Naravno, Zvezda je favorit, ali Vojvodina ima svoje adute i vidjećemo večeras", kazao je Krasić.

"Vojvodini je mjesto u vrhu"

Izvor: MN PRESS

Raduje ga povratak Vojvodine u vrh srpskog fudbala. Trenutno je druga, sa bodom prednosti od Partizana i već treću godinu u nizu je finalista Kupa.

"Tu im je i mjesto, pogotovo u posljednje vrijeme je i klub stabilan, na čelu sa predsjednikom Zbiljićem. Dobri su rezultati, dobra selekcija. U Novom Sadu sam, pratim ih, prijatelj sam veliki kluba i želim im sve najbolje".

Kako Krasić provodi dane poslije kraja karijere? Završio je 2018. u poljskoj Lehiji.

"U Novom Sadu sam, tamo živim. Najviše vremena provodim sa porodicom, sa njima uživam i najljepše mi je, vozim i odvozim iz škole. Vrijeme koje sam propustio zbog karijere sa njima nadoknađujem i to mi je najljepše. Malo rekreacije".

Da li mu nedostaje fudbal?

"Poslije kraja karijere mislio sam da neće da mi toliko nedostaje. Mislio sam - idem u penziju, dosta mi je svega, ali nije tako. Nedostajao mi je jako, sada možda malo manje, ali i dalje sam aktivan. Igram mali fudbal sa prijateljima, družimo se, lijepo nam je"

"Trener? Postoji ta opcija"

Izvor: MN PRESS

Da li će postati trener?

"Dok sam igrao, na prvom mjestu mi je bilo da budem pored terena sa igračima, a ne neka funkcija u klubu. Još razmišljam kako i šta, ali uživam sa familijom i lijepo mi je. Postoji ta opcija".

Da li još pamti Australiju 2010?

"To neću nikad zaboraviti, vraćamo se stalno na to i na tu situaciju, sve bih mijenjao da je bio pogodak i bilo bi sve drugačije".

Koliko prati novu reprezentaciju Srbije pod Veljkom Paunovićem?

"Sve je novo, svježe, on mora da pogleda nove igrače, starije, da se napravi balans. Nadamo se dobrim rezultatima, imamo talentovane igrače, dobre generacije i nadamo se dobrim rezultatima. Mi smo tu da ih podržimo".

Pogledajte 03:18 Miloš Krasić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO, Nemanja Stanojčić)