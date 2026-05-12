Dejan Stanković neće da čuje za bol fudbalera Crvene zvezde pred finale Kupa Srbije: Ono se ne igra već pobjeđuje!

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković respektuje Vojvodinu i velikog prijatelja Miroslava Tangju i očekuje potpuno drugačiji meč od onih koje smo gledali ove sezone između beogradskih i novosadskih crveno-belih.

Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraju finale Kupa Srbije u srijedu od 20 časova na stadionu "Lagator" u Loznici. Trener beogradskih crveno-bijelih Dejan Stanković očekuje da će detalji odlučiti pobjednika i usput citirao legende evropskog fudbala - Sinišu Mihajlovića, Roberta Manćinija i Svena Gorana Eriksona.

Stanković se na početku izlaganja osvrnuo na prethodne duele između Crvene zvezde i Vojvodine ove sezone. Nedavno je tim sa Marakane slavio sa ubjedljivih 4:1, dok su u decembru Novosađani slavili sa 1:0.

"Slažem se sa drugim dijelom pitanja, da je poraz u prethodnom meču podigao borbenost i da smo svi spremni za ono što nas sutra očekuje. Uzeli smo titulu dosta ranije, napravili smo bodovnu prednost koja nam daje malo na lakoći i to se osjetilo protiv Novog Pazara. Sigurno da nam nije prijalo, meni prvom. To su prvi bodovi koje sam izgubio na Marakani od kada sam trener i u prvom mandatu i sada, što je za tri godine prvi poraz. Da , boli, ali mi daje motiv da idemo dalje. Izanalizirali smo narednog protivnika, momci su spremni, biće spremni sigurno milion posto. Opet da se vratimo tom "klasiku", to je treće finale u posljednje tri godine. Vjerujem da ćemo mi biti pravi, dobio sam potvrdu od svih igrača da ćemo biti pravi", rekao je Stanković.

Nahvalio je strateg crveno-belih ekipu Vojvodine i Miroslava Tanjgu. Smatra da će detalji presuditi u sutrašnjem meču.

"Potrošili smo dosta riječi o Tanjgi i o ekipi Vojvodine. Mislim da im je on donio jednu stabilnost, organizovanost, odgovornost u ekipi. Stabilni su, igraju dobar fudbal, znaju šta znaju i šta ne znaju i to koriste do maksimuma. Tako da će sutra biti jedna lopta, jedan prekid, jedna koncentracija ili dekoncentracija. Mi ćemo gledati da budemo pravi, da ne dozvolimo ni u jednom trenutku da nam se neka greška obije o glavu kao protiv Novog Pazara."

Stanković je otkrio da li je ponovo pogledao utakmice iz jesenjeg dijela prvenstva koje je Crvena zvezda odigrala protiv Vojvodine.

"Nisam gledao te duele, gledao sam zadnji naš duel i gledao sam njihove prethodne utakmice. Koliko god se pričalo šta je odlučeno, šta nije odlučeno, oni se i dalje bore za drugo mjesto koje pravi ozbiljnu razliku u Evropi. Tako da su se i oni dovoljno potrošili, kako i fizički tako i emotivno. Očekujem jednu stvarno zanimljivu utakmicu, jedan lijep ambijent. Loznica ima jedan lijep stadion. Svi naši ljudi iz svijeta fudbala, kao Radujko, gledaju da nam obezbijede što bolje uslove da bismo mogli da uživamo. Sama ta organizacija sa našim i njihovim navijačima gdje će biti pun stadion je još jedna pohvala za Fudbalski savez Srbije, na čelu sa Draganom Džajićem i Brankom Radujkom, stvarno gledaju da urade sve da bismo mi mogli da uživamo u spektaklu."

Uporedio je Stanković predstojeći susret sa ubjedljivom pobjedom od 4:1 koju je Zvezda nedavno ostvarila protiv istog protivnika.

"Drugačije su okolnosti bile. Crveni karton Siniše Tanjge sigurno je promijenio utakmicu. Prvo poluvrijeme je možda bilo ujednačeno, ali u drugom poluvremenu se vidjela nadmoć, taj igrač više. Biće tijesno, biće jako, onako kako srpski fudbal i zaslužuje da vidi dvije ekipe, bore se prva i druga na tabeli. Biće stvarno zanimljivo."

Govorio je trener Zvezde i o zdravstvenom biltenu. "Pričali smo pred meč sa Novim Pazarom da smo imali problema i sa virusima i sa nekim blagim povredama zbog vještačkog terena koji je bio u Ubu, i Čukarički gdje se dosta igrača poslije požalilo. Ali smo uspjeli da saniramo sve, biće svi spremni. Neko sa većim bolom, neko sa manjim bolom ali će svi biti spremni. Tako da to je ta jedna utakmica i onda Manćini, Siniša Mihajlović i Erikson su govorili: "Ta utakmica ne boli, ta utakmica ne treba da boli". Poslije te utakmice ćemo se i liječiti i završavati sve, imamo i pauzu, ali finale je za pobijediti ne za igrati."

Predstavnike medija je zanimalo i da li će na sutrašnjem meču nastupiti Adem Avdić i Vasilije Kostov.

"Pa dobro, to direktno sada utiče na sastavljanje ekipa, ja to ne volim, ali Kostov će sigurno igrati, za Avdića ćemo još vidjeti. Avdić je odigrao mnogo utakmica i ima i on nekih fizičkih problema. Vidjećemo da li će biti sto posto spreman i da uđe, a ne da počne utakmicu. Tako da Kostov će sigurno igrati a za Avdića ćemo vidjeti."

Otkrio je Stanković šta je poželio Vasiliju Kostovu, koji je proslavio svoj 18. rođendan.

"Samo da ga Bog čuva i da bude zdrav. Da ga mimoiđu sve povrede koje mogu, a on će svoju karijeru napraviti, već je pravi. Kada sam došao na njega nisam gledao kao na bonus igrača, gledao sam ga kao seniora iako je tek sada napunio 18 godina. Gledao sam na njega kao na odraslog momka koji zna šta je odgovornost, šta je Crvena zvezda, šta treba da uradi da bi bio najbolji. Tako da ne sumnjam da će on imati perfektnu karijeru."

Kratko je odgovorio i na pitanje o tome da li su vježbali izvođenje jedanaesteraca, s obzirom na to da finale može biti riješeno upravo poslije penal serije. "Možda danas".

Za kraj, poslao je poruku svim navijačima Crvene zvezde.

"Svi navijači koji neće moći da budu uživo uz nas znam da će nam pružati energiju, da će biti u mislima sa nama ili pored TV ekrana. Protiv Novog Pazara sam uživao u atmosferi. Žao mi je što se tako utakmica završila, ali to nam daje još jedan motiv i volju da budemo bolji, a ja znam da će navijači Zvezde biti za deset", zaključio je Stanković.

