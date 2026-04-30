Evo gdje će biti odigrano finale Kupa Srbije

Fudbaleri Vojvodine ponovo će igrati finale Kupa Srbije na stadionu Lagator u Loznici, gde su pre dve godine poraženi od Crvene zvezde.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED, MN PRESS

Finale Kupa Srbije za sezonu 2025/26 biće odigrano na stadionu "Lagator" u Loznici, 13. maja 2026. godine - saopšteno je u objavi Fudbalskog saveza Srbije. Dugo se razmatralo koji bi stadion mogao da bude domaćin utakmice za drugi trofej u sezoni, a odluka je palana Loznicu - koja već ima iskustvo organizovanja ovakvih događaja.

Meč za trofej u Kupu Srbije biće odigran na istom mjestu kao i 2024. godine, kada je na tek izgrađenom stadionu u Loznici Crvena zvezda savladala Vojvodinu (2:1) i osvojila trofej. Bilo je to spektakularno finale, uz prisustvo obje navijačke grupe koje su ispunile tribine iza golova i napravile sjajnu atmosferu. Ovako je bilo u Loznici:

Mirko Ivanić i Uroš Spajić pogađali su za Crvenu zvezdu, a Aleksa Vukanović je ublažio poraz Vojvodine u finalu koje se igralo u maju 2024. godine. Isti timovi sastali su se i godinu dana kasnije, kada su Bruno Duarte, Felisio Milson i Aleksandar Katai donijeli pobjedu (3:0) Crvenoj zvezdi protiv Vojvodine na stadionu "Kraljevica" u Zaječaru.

Vojvodina je u srijedu uveče na stadionu "Rajko Mitić" savladala Grafičar (2:1) i obezbijedila je treće uzastopno finale, a drugi učesnik meča za trofej biće pobjednik okršaja Jedinstva i Crvene zvezde. Taj meč na Ubu igra se u četvrtak od 19.00, a aktuelni šampion Srbije veliki je favorit protiv drugoligaša.

