"Igraćemo na Marakani kao protiv Crvene zvezde": Vojvodina hoće treće finale Kupa Srbije u nizu

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga najavio da će njegov tim protiv Grafičara igrati kao da mu je Crvena zvezda rival.

Kup Srbije je stigao do same završnice, a nakon mečeva koji su zakazani za srijedu i četvrtak saznaćemo i koje ekipe će se borti za trofej! U prethodne dvije sezone o peharu su odlučivali Crvena zvezda i Vojvodina, a istu situaciju mogli bismo da vidimo i sada - ukoliko dva crveno-bijela tima savladaju svoje rivale.

Zvezda će gostovati Jedinstvu sa Uba, a Vojvodina će gostovati na stadionu "Rajko Mitić", što će biti pomalo čudna situacija. Na najvećem srpskom stadionu Grafičar će dočekati goste iz Novog Sada, a Miroslav Tanjga ističe da će se zbog toga njegovi fudbaleri ponašati kao da igraju protiv Zvezde.

"Moram da priznam da smo pred novom istorijskom utakmicom, jer je polufinale Kupa Srbije velika stvar u našoj zemlji, bez obzira protiv koga igramo. Neko će reći da je gotova stvar zbog toga što je rival Grafičar, ali ja ne mislim tako. Svaka ekipa koja je u polufinalu Kupa to znači da ima kvalitet. S druge strane, mi smo ekipa koja želi ovaj trofej na kraju sezone, tako da u ovu utakmicu ulazimo sa najvećom mogućom željom. Idemo po pobjedu i spremamo se da damo sve od sebe i da pokažemo kvalitet. Igramo na Marakani, neutralnom terenu, iako je Beograd njihova bazna stanica. Moramo da se ponašamo kao da igramo protiv Crvene zvezde, jer samo tako možemo da pobijedimo. Grafičar je do polufinala došao pobjedama nad superligašima i zato moramo da budemo maksimalno fokusirani. Imamo šansu da uđemo u treće uzastopno finale", istakao je Tanjga.

Trener Vojvodine neće moći da računa na sve fudbalere, ali bi novosadski crveno-bijeli ponovo mogli da imaju jak audt među stativama, jer će na gol Matija Gočmanac koji je junak pobjede nad Trajalom u prethodnoj rundi.

"Što se tiče kadrovskih problema, znate već da su van stroja Kufre Eta i Nikolić. Na prošlom meču je povredu doživio Marko Veličković, kome je napukla ključna kost i vjerovatno na njega nećemo moći da računamo do kraja sezone. Neki su se odmorili i nadamo se najboljem i prolasku u finale", rekao je Miroslav Tanjga i dodao: "Najvjerovatnije da će Matija Gočmanac braniti sada, a u finalu ćemo razmisliti. Svi planovi su sam sada vezani za polufinale, a kada prođemo, vidjećemo."

Meč protiv Grafičara najavio je i Lazar Nikolić, koji je ove sezone jedan od lidera ekipe Vojvodine. On je upoznat sa kvalitetima tima u kojem stasavaju najtalentovaniji fudbaleri Crvene zvezde.

"Ovo što je Grafičar u polufinalu jeste znak da posjeduju kvalitet. Imaju dosta mladih igrača, uz nekoliko iskusnih, imaju veoma dobar tim. Žele da se dokažu i ovo im je idealna prilika za to. Poznajem neke igrače i siguran sam da su veoma motivisani protiv Vojvodine. Isto tako, mi imamo svoj cilj koji smo zacrtali i bližemo se ostvarenju. Uz podršku navijača, vjerujem u pobjedu i plasman u novo finale", istakao je Lazar Nikolić, iskusni fudbaler Vojvodine i bivši igrač Crvene zvezde.