Partizan ima prednost i lakši raspored, Vojvodina važan adut: Ko će biti drugi u Superligi Srbije?

Fudbaleri Partizana i Vojvodine boriće se za drugu poziciju na tabeli Superlige Srbije.

Superliga Srbije ulazi u završnu fazu! Crvena zvezda je osvojila šampionsku titulu, Železničar iz Pančeva nikako ne može do drugog mjesta na kraju sezone, pa ostaje da se za tu poziciju bore fudbaleri Partizana i Vojvodine. U doigravanje je novosadski tim ušao kao drugoplasirani, ali trenutno to mjesto na tabeli pripada ekipi Partizana - iako se ne može reći da su crno-bijeli u posebno dobroj formi.

Partizan ima četiri, a Vojvodina dva osvojena boda u prva tri meča plej-ofa Superlige. Ipak, treba imati u vidu da su oba tima odradila najteže mečeve u ovoj fazi sezone, pošto su obje ekipe igrale protiv starog-novog šampiona i protiv četvrtoplasiranog Železničara, uz međusobni meč u Novom Sadu.

Kada se podvuče crta, na četiri meča pre kraja sezone, situacija je vrlo jasna. Partizan ima bod prednosti u odnosu na Vojvodinu, a do kraja prvenstva i nešto lakši raspored. Tim Srđana Blagojevića će do kraja sezone čak tri meča odigrati na svom terenu, a jedino gostovanje imaće u Beogradu, tek nekoliko kilometara daleko od svog stadiona. Sa druge strane, Vojvodinu čeka put u Surdulicu, najdalje gostovanje u ligi.

Ukoliko timovi budu rezultatski poravnati na kraju sezone, neće se gledati ni gol-razlika ni međusobni skor. Prednost će imati tim koji je nakon 30 kola bio bolje plasiran, što znači da će Partizan morati da ima više bodova kako bi završio ispred Vojvodine. Pogledajte tabelu, a ispod nje i raspored do kraja sezone:







Standings provided by Sofascore

Raspored Partizana do kraja sezone:

Partizan - Novi Pazar

Partizan - OFK Beograd

Čukarički - Partizan

Partizan - Radnik

Raspored Vojvodine do kraja sezone:

Radnik - Vojvodina

Vojvodina - Čukarički

OFK Beograd - Vojvodina

Vojvodina - Novi Pazar

Naravno, treba imati u vidu i da drugo mjesto u Superligi može da postane "nevažno" za evropske kvalifikacije. Trofej u Kupu Srbije ima prednost u odnosu na drugu poziciju u prvenstvu, pa bi Vojvodina osvajanjem trofeja u tom takmičenju mogla sebi da obezbijedi povoljniju poziciju. Partizan je davno eliminisan od Mačve, dok će se novosadski tim protiv Grafičara boriti za finale. Drugo polufinale igraće Jedinstvo sa Uba i Crvena zvezda.

Ukoliko bi Crvena zvezda osvojila trofej u Kupu Srbije, drugo mjesto na tabeli Superlige vodiće u kvalifiakcije za Ligu Evrope. Ukoliko neki drugi tim osvoji Kup Srbije, njemu će pripasti čast da predstavlja Srbiju u tom takmičenju, dok će timovi koji su međunarodne mečeve obezbijedili kroz prvenstvo nastupiti u kvalifikacijama za Konfrencijsku ligu.

