Javite u Humsku - Partizan samo nazaduje: Šest mjeseci pogrešnih odluka za crnu realnost

Trener Srđan Blagojević u pravu da je realnost Partizana drugo mjesto na tabeli, a u Humskoj niko ne smije da kaže ko je sve kriv za to.

Fudbaleri Partizana su u veoma kratkom roku dva puta ubjedljivo poraženi na terenu najvećeg rivala, Crvene zvezde. Ekipa Dejana Stankovića prvo je na stadionu "Rajko Mitić" savladala (3:0) tim Nenada Stojakovića i tadašnjem treneru Partizana uručila otkaz, a zatim i tim Srđana Blagojevića - istim rezultatom i podjednako ubjedljivo.

Partizan na ta dva meča nije ni ličio na tim koji bi Crvenoj zvezdi mogao da napravi mnogo problema u polju. Za razliku od prvog derbija u sezoni, kada je Vladan Milojević savladao Srđana Blagojevića (2:1) u Humskoj, crno-bijeli su sada u svim elementima bili u ppodređenom položaju. Naravno, ima i do toga što je tim Crvene zvezde "rastao" kroz sezonu, ali ima i do toga što tim Partizana nije. Ne samo da Partizan timski nije napredovao od septembra 2025. godine nego se čini da su u Humskoj pravljeni samo koraci unazad.

"Da li je ekipa bila spremnija? Da, da bude konstantna u kvalitetnom i brzom izvođenju akcija u visokom intenzitetu i ofanzivno i defanzivno. Bila je bolja u tome u tom momentu. Imala je i više samopouzdanja. Oni su zbog svih ovih dešavanja izgubili vjeru u sebe. To je razlika između ove utakmice i te utakmice tada", rekao nam je poslije meča Srđan Blagojević, kad je izbjegao odgovor na pitanje da li je Partizan jesenas bio bolje pripremljen, u fizičkom smislu.

U periodu između prvog i trećeg derbija u ovoj sezoni Partizan je otpustio, pa ponovo zaposlio Srđana Blagojevića, "potrošio" Marka Jovanovića, Đorđija Ćetkovića, Nenada Stojakovića i Damira Čakara, gledao kako mu odlazi Jovan Milošević koji je bio srce i duša tima, bio žrtva najmanje jednog javnog sukoba svojih čelnika koji su sad bez teksta i prosipao bodove toliko da Crvena zvezda ima više nego ubjedljivu prednost na vrhu tabele. Sve to govori da Partizan ide unazad - a neko mora da bude krivac za to.

Kako je Partizan "potrošio" pripremni period?

Nije želio Srđan Blagojević da kaže da li mu se čini da je ekipa Partizana sada trkački lošija nego u jesenjem dijelu sezone, jer bi to moglo pogrešno da se protumači. Blagojević i njegov stručni štab nisu bili tu tokom zimskih priprema, koje je Partizan odradio tek djelimično...

Sa trenerom Nenadom Stojakovićem na čelu, crno-bijeli su se tiho okupili u Teleoptiku, a zatim krenuli na glavni dio priprema u Tursku. Kada su stigli shvatili da neko mora da bude napadač tima, pa je naknadno pozvan Marko Lekić, momak koji je u jesenjem dijelu prvenstva bio udarna igla Teleoptika u Srpskoj ligi Beograd. Zašto nije otišao na pripreme nekoliko dana ranije, sa ostatkom tima, ostalo je nepoznato. Da li su se u klubu i dalje nadali ostanku Jovana Miloševića?

Bez obzira na sastav koji je Partizan imao u Turskoj, pripreme bi mogle da se okarakterišu kao katastrofalne. Crno-bijeli su odigrali samo tri prijateljske utakmice i na njima nisu pobijedili - remi protiv Đera (2:2), ubjedljiv poraz od Mure (3:0) i remi protiv Rakova (1:1) bili su vrlo blijeda izdanja. Trener Stojaković je nakon meča protiv slovenačkog tima istakao da igrači nisu imali instrukcije već da ih je poslao na teren "da se samoorganizuju".

Zbog povreda ili bolesti otkazana je četvrta pripremna utakmica protiv Boteva, a zatim zbog vremenskih uslova nije odigran ni peti zakazani meč, protiv Gangvona. Tako se Partizan nepripremljen i neuigran vratio za Beograd. Samo četiri meča kasnije Stojakoviću je uručen otkaz, a ulogu šefa stručnog štaba preuzeo je Damir Čakar koji mu je tek nešto ranije postao pomoćnik. Ponovo je široka ovlašćenja dobio Đorđije Ćetković, koji je navodno i imao glavnu riječ u svlačionici.

Kako je Partizan "potrošio" prelazni rok?

Partizan je u januaru ostao bez Jovana Miloševića koji je u jesenjem dijelu sezone imao čak 16 golova, od čega su 12 bili u Superligi Srbije. Često je lucidnost Čačanina koji je svojevremeno bio najveći talenat srpskog fudbala bila jedino što pravi razliku između crno-bijelih i njegovih rivala u elitnom rangu srpskog fudbala. Ne samo da nije pronađena zamjena, već je pojačanje u napadu stiglo u finišu prelaznog roka i bilo potpuno drugačije. Korpulentni stranac, rezervista nemačkog drugoligaša, na zalasku karijere, sada je jedan od najkorisnijih igrača koje Srđan Blagojević ima. Ali, nije Jovan Milošević.

U međuvremenu je Ibrahim Zubairu pozajmljen u Tursku, a Janis Karabeljov prodat u Švedsku, pa se fond igrača dodatno smanjio. Angažovani su još iskusni Stefan Mitrović u posljednjoj liniji i iskusni Saša Zdjelar u veznom redu, ali se za obojicu znalo da im nakon perioda pauze treba vremena da se vrate u ritam i uigraju sa ostatkom tima.

Kada se na to dodaju duga povreda Marija Jurčevića, česti izostanci Mateje Milovanovića, pa odsustvo Nemanje Trifunovića... Za derbi su bili suspendovani Stefan Milić i Vukašin Đurđević, a pred meč je otpao i Saša Zdjelar zbog temperature. Praktično, Srđan Blagojević je "jedva" sastavio startnu postavu. Od igrača koji bi trebalo da prave razliku na klupi su ostali samo neinspirisani Gajas Zahid, već prodati Andrej Kostić i Bibars Natho koji se epizodnom ulogom oprostio od derbija svojim 22. nastupom u najvećem meču srpskog fudbala.

Srđan Blagojević nije bio tu kada je Partizan obavljao prelazni rok, jer je klupu napustio početkom novembra i na nju se vratio početkom marta - kada dio klupske uprave više nije imao drugih rješenja. Da je sadašnji trener Partizana bio tu, možda bi situacija djelimično bila drugačija. Možda bi se na tržištu tražila drugačija rješenja, možda bi se tim iz jesenjeg dela nadograđivao kako on to želi.

Šta je, zapravo, realnost Partizana?

"Kada sam se prije nekih mjesec i po dana vratio u Partizan rekao sam da to nije nastavak priče nego novi početak", rekao je trener Partizana Srđan Blagojević nakon poraza od Crvene zvezde na stadionu "Rajko Mitić". Svjestan da su četiri mjeseca dug vremenski period u fudbalu, posebno ako obuhvate prelazni rok i pripremni period, Blagojević je znao da u drugom mandatu tokom iste sezone neće voditi istu grupu igrača koju je ostavio u Humskoj.

Sa ekipom koju trenutno ima, Blagojević mora da se bori za drugo mjesto. Sa ekipom koju je imao u jesenjem dijelu prvenstva, Blagojević je imao sedam bodova više od novosadskog tima, a za Crvenom zvezdom kasnio samo jedan bod. Situacija je vrlo jasna. Partizan je kroz sezonu nazadovao, a sebe doveo do realnosti koju nije spreman da pogleda u oči.

I u pravu je Srđan Blagojević - realnost Partizana je da se u poslednja četiri kola Superlige Srbije bori protiv Vojvodine za drugo mjesto na tabeli. Da su van terena i na njemu bolje donosili odluke, crno-bijeli danas ne bi bili u toj situaciji. Treba neko u Humskoj da kaže i to - sve ono što su klupski čelnici uradili tokom prethodnih šest mjeseci dovelo je do ovakve realnosti.

