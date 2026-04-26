Dejan Stanković: "Srđa je pravi dasa, nadam se da se vidimo i sljedeće godine"

Dejan Stanković je poslije pobjede u vječitom derbiju i osvojene šampionske titule imao samo lijepe riječi za svog kolegu sa druge strane Srđana Blagojevića.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je savladala Partizan 3:0 (1:0) na svom terenu i uspjela je da uzme 37. titulu nacionalnog prvaka. Dejan Stanković je čestitao svojim igračima na sjajnoj sezoni, ali je odvojio vremena i da pohvali svog kolegu sa druge strane.

Vrlo dobro se znaju Dejan Stanković i Srđan Blagojević, sjajno su se pozdravili na startu utakmice. Na kraju meča istakao je Stanković da se nada da će Blagojević ostati na klupi Partizana i sljedeće sezone.

"Cilj opravdava sredstava. Zanimala me je samo pobjeda i da pred našim navijačima uzmemo titulu protvi Partizana. Čestitam i Srđi koji je pravi dasa, vizionar koji se nije uplašio izazova. Nadam se da ćemo ga vidjeti i sljedeće godine", završio je Stanković.

Znaju se iz Mađarske

Srđan Blagojević i Dejan Stanković se poznaju iz sezone 2023/24 kada su obojica radili u Mađarskoj. Tada je Stanković vodio Ferencvaroš, a Blagojević Debrecin. Stankovićev tim je pobjeđivao 5:1 i 2:1 u domaćem prvenstvu, a uz to je jednom bilo i 2:2. U osmini finala kupa je na penale bilo 6:4.