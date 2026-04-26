Dejan Stanković uzeo titulu sa Crvenom zvezdom, pa zaveo disciplinu: "Neću nikome ništa da poklanjam"

Dejan Stanković je nakon vječitog derbija i osvojene titule istakao da njegov tim neće mnogo slaviti i da Crvena zvezda cilja još jedan trofej ove sezone.

Crvena zvezda osvojila je svoju 37. titulu šampiona u istoriji pobedom nad Partizanom 3:0 (1:0), a odmah poslije meča oglasio se trener crveno-bijelih Dejan Stanković koji je sada uzeo još jedan trofej.

"Zbog ovakvih utakmica, zbog ovih utakmica, kluba, momaka, ljudi, Srbije.... To ne može da se opiše, mora da se doživi. Čestitam momcima, izvukli smo maksimum iz njih. Napravili smo lijepu bodovnu razliku. Čestitam Vladi Milojeviću i njegovom strućnom štabu na svemu što su uradili prije nas i kako su sve spremili", rekao je na startu emotivni Stanković.

Nakon toga je istakao da mu je bilo zadovoljstvo da uzme trofej uz veliku podršku navijača, uprave, uz kvalitetan igrački kadar koji je imao na raspolaganju.

"Lako je biti trener u Zvezdi. Sad to neko može da shvati... Imaš klub iza sebe, imaš navijače iza sebe... Večeras ćemo malo da proslavimo, ali samo kratko jer nas u četvrtak čeka polufinale kupa. Ne želim ništa nikome da poklanjam, moramo još 25-26 dana da budemo u formi."

Kratko je prokomentarisao i igru na samom meču: "Cilj opravdava sredstava. Zanimala me je samo pobjeda i da pred našim navijačima uzmemo titulu protvi Partizana. Čestitam i Srđi koji je pravi dasa, vizionar koji se nije uplašio izazova. Nadam se da ćemo ga vidjeti i sljedeće godine", završio je Stanković.

Oglasio se i Eraković

Dugo, dugo je čekao svoj prvi gol u Crvenoj zvezdi Strahinja Eraković i dočekao ga je na ovom 179. vječitom derbiiju. "Čekao sam baš, baš dugo na pogodak, ali ne bih mijenjao ništa opet bih ga čekao da ga dam u derbiju. Daće Bog da imam četiri sezone u Zvezdi u seniorskom fudbalu i da ovo bude četiri titule", završio je on.

