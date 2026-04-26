Uživo Zvezda - Partizan 179. vječiti derbi: Počelo je!

18 : 02 Ekipe su na terenu! Počinje 179. vječiti derbi!

17 : 40 Glavni sudija derbija je Miloš Milanović Glavni sudija vječitog derbija je Miloš Milanović, rođen 23. septembra 1993. godine u Ćupriji. Fudbalski sudija je od 2011, na Super ligi od 2019, međunarodni od 2021. Svojevremeno je bio najmlađi međunarodni sudija iz Srbije. Dva puta je sudio Zvezdi i Partizanu u njihovim međusobnim mečevima - oba puta u Kupu Srbije. U oba je pobijedila Zvezda, u maju 2022. rezultat je bio 2:1 u finalu, a u aprilu 2024. Zvezda je pobijedila 2:0 u polufinalu.

17 : 27 Stanković i Blagojević 4 puta bili rivali u Mađarskoj Treneri Zvezde i Partizana sreli su se kraj aut-linije čak četiri puta u sezoni 2023/24. Stanković je vodio Ferencvaroš, Blagojević Debrecin. U tri prvenstvena duela Ferenvaroš je pobjeđivao 5:1, 2:1 i 2:2, a u kupu Mađarske je Stankovićev tim pobijedio na penale 6:4 u osmini finala.

17 : 27 Blagojević vodio 3 tima protiv Zvezde Partizanov trener Srđan Blagojević vodio je tri ekipe protiv Zvezde - ukupno u pet utakmica. U njima i ima učinak od jednog remija i četiri poraza. Gubio je od Zvezde na klupi Javora (2016/17), Inđije (2019/20), igrao neriješeno 3:3 protiv Milojevićeve Zvezde u 175. vječitom derbiju, u februaru prošle godine. Poslije toga je sa crno-bijelima doživio dva poraza rezultatom 1:2.

17 : 26 Stankovićev skor protiv Partizana Dejan Stanković je kao trener vodio 10 derbija protiv Partizana i u njima ostvario pet pobjeda, uz četiri remija i doživio jedan poraz, u polufinalu Kupa Srbije 2020 (0:1) na Marakani. Pod njegovim vođstovm Zvezda je dva puta pobijedila Partizan u finalu Kupa (2021. i 2022), a u vječitim derbijima ima učinak od tri pobjede i tri remija, uz gol razliku 8-2.

17 : 26 Trener Partizana Blagojević o Zvezdi favoritu "Nema potrebe da objašnjavam ko je favorit. Favorit je Crvena zvezda. Nema potrebe da objašnjavam. Samo laik za srpski fudbal može da tvrdi suprotno", rekao je Srđan Blagojević na konferenciji za novinare pred meč.

17 : 26 "Ovo je meni i Blagojeviću prvi okršaj u Srbiji" Trener Crvene zvezde Dejan Stanković govorio je u najavi 179. vječitog derbija o kolegi sa klupe Partizana, Srđanu Blagojeviću. "To je derbi. Kako ćeš da uđeš, strah, da li se vežu noge. Derbi izbaci nekog pojedinca, ali grupa mora da bude, jaka, stabilna, čvrsta. To derbi uvijek radi. Nadam se da ćemo biti fokusirani, koncentrisani na svaki detalj... Kad oni saznaju odgovore, moraš da promijeniš pitanja. Radio sam protiv Srđana, fenomenalan trener i čovjek, vizionar, voli da radi, detalji, analize. Ovo nam je prvi okršaj u Srbiji, biće zanimljivo. Lijepo je vidjeti ga, pozdraviti ga i igrati protiv njega", rekao je Stanković.

16 : 53 Kad je Partizan poslednji put pobedio na "Marakani"? Dok je Zvezda u velikoj seriji pobjeda protiv Partizana (tri u nizu, a pet u posljednjih šest utakmica), crno-bijeli su bez pobjede u sedam prethodnih uzastopnih derbija, još od 20. decembra i trijumfa u Humskoj 2:1 pod vođstvom Igora Duljaja. Na stadionu Zvezde Partizan je prvi put pobijedio 18. aprila 2017. godine pod vođstvom Marka Nikolića, kada je igrao svoje šampionsko proljeće. Slavili su tada crno-bijeli golovima Leonarda i Tavambe, a od tada je u deset derbija u Ljutice Bogdana Zvezda pobijedila šest puta, uz četiri remija.

16 : 53 Zvezda pobijedila u oba derbija ove sezone Izvor: MN PRESS Crvena zvezda ima priliku da prvi put u postojećem, dvokružnom formatu ostvari sve tri pobjede protiv Partizana u derbijima. Jesenas je u 177. vječitom derbiju odigranom 20. septembra pobijedila 2:1 u Humskoj golovima Timija Maksa Elšnika i sada već bivšeg napadača Zvezde, Nemanje Radonjića. Ranije ove godine, 22. februara, u 178. vječitom derbiju bila je ubjedljiva i pobijedila je 3:0, golovima Vasilija Kostova, Marka Arnautovića i Aleksandra Kataija.

16 : 52 Ovo su sastavi za derbi! Kao što je već najavljeno, Saša Zdjelar zbog bolesti i virusa ipak neće moći da igra. ZVEZDA: Mateus - Eraković, Veljković, Učena – Seol, Krunić, Elšnik, Avdić, Kostov, Katai, Arnautović. PARTIZAN: Milošević - Roganović, Mitrović, Simić, Milovanović, Ugrešić, Dragojević, Sek, Vukotić, B.Kostić, Polter.

16 : 52 Partizan bez Saše Zdjelara Izvor: MN PRESS Zadnji vezni crno-bijelih Saša Zdjelar neće moći da nastupi u derbiju zbog virusa i temperature, objavio je "Mozzart sport". Povratnik u Partizan imao je problem i na prošlom derbiju, odigranom tokom zime, jer nije uspio da ga odigra do kraja zbog povrede. U takvoj situaciji, očekuje se da u veznom redu zaigraju Ognjen Ugrešić i Vanja Dragojević.

16 : 28 Očekivani sastavi Zvezda: Mateuš - Eraković, Veljković, Učena - Seol, Elšnik, Krunić, Avdić - Kostov, Katai - Arnautović. Partizan: Milošević - Roganović, Simić, S. Mitrović, Milovanović - Dragojević, Zdjelar, Ugrešić - Sek, Vukotić i A. Kostić.