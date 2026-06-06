Gužve na granicama: Pojačan saobraćaj na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj

Pojačan je intenzitet saobraćaja na nekoliko ključnih graničnih prelaza na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj.

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Frekvencija vozila pojačana je na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Orašje, Izačić, Velika Kladuša i Bijača na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj, saoptšeno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Granični prelazi Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.