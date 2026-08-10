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Detalji nesreće u Kotor Varošu: Poginuo pedesetdvogodišnjak

Detalji nesreće u Kotor Varošu: Poginuo pedesetdvogodišnjak

Autor Haris Krhalić
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Motociklista Z. K. (52) poginuo je u saobraćajnoj nesreći u mjestu Zabrđe kod Kotor Varoša. U sudaru su učestvovali motocikl i „Audi“.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Motociklista Z. K. (52) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u mjestu Zabrđe kod Kotor Varoša.

Nesreća se dogodila oko 10.45 časova, a u njoj su učestvovali putnički automobil „Audi“, kojim je upravljao M. Š., i motocikl kojim je upravljao Z. K., rođen 1974. godine.

Nažalost, motociklista je u ovoj saobraćajnoj nesreći smrtno stradao.

Uviđaj na mjestu nesreće obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Kotor Varoš.

Tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće.

Naložena je i obdukcija tijela stradalog motocikliste, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

Od učesnika saobraćajne nesreće izuzeti su uzorci krvi radi provođenja potrebnih vještačenja.

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Tagovi

Kotor Varoš saobraćajna nesreća

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