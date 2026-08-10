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Vrućine ne popuštaju: U BiH temperature do 40 stepeni

Vrućine ne popuštaju: U BiH temperature do 40 stepeni

Autor Haris Krhalić
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BiH očekuju velike vrućine i temperature do 40 stepeni. U srijedu su mogući lokalni pljuskovi, ali se visoke temperature nastavljaju i u četvrtak.

rijeka Vrbas u Banjaluci Izvor: Mondo - Haris Krhalić

Bosnu i Hercegovinu i danas očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, a visoke temperature zadržaće se i u narednim danima.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutarnja temperatura danas će se kretati od 14 do 19 stepeni Celzijusa, dok će na jugu zemlje biti do 24 stepena. Tokom dana temperatura će dostizati između 31 i 36 stepeni, a na jugu i do 38 stepeni.

Slično vrijeme očekuje se i sutra, uz slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura biće između 14 i 19 stepeni, dok će na jugu dostizati 24 stepena. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 32 do 38 stepeni, a na jugu Bosne i Hercegovine do čak 40 stepeni.

Kratkotrajno osvježenje moguće je u srijedu, kada se u pojedinim dijelovima zemlje očekuju lokalni pljuskovi.

Pljuskovi su prognozirani na području zapadne, jugozapadne, centralne i istočne Bosne.

Ipak, ni tada neće doći do značajnijeg pada temperatura. Jutarnja temperatura biće između 15 i 20 stepeni, a na jugu do 25 stepeni. Tokom dana očekuje se između 31 i 36 stepeni, dok će na jugu ponovo biti do 40 stepeni.

U četvrtak ponovo velike vrućine

Prema prognozi, veoma toplo vrijeme zadržaće se i u četvrtak.

Najniža jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 19 stepeni, dok će na jugu biti do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura biće između 30 i 35 stepeni, a na jugu zemlje do 39 stepeni.

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Tagovi

vrućina vremenska prognoza toplotni talas

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