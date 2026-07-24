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El Ninjo pojačava klimatske ekstreme: Trbić otkrio šta čeka Srpsku i region

El Ninjo pojačava klimatske ekstreme: Trbić otkrio šta čeka Srpsku i region

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Klimatolog Goran Trbić upozorava da bi fenomen El Ninjo mogao donijeti intenzivnije toplotne talase, suše i povećan rizik od požara u Republici Srpskoj i na Balkanu.

El Ninjo donosi duže toplotne talase na Balkan Izvor: Severe weather Europe

Klimatski fenomen El Ninjo ima indirektan ali veoma izražen uticaj na područje Republike Srpske, odnosno BiH i Balkana, gdje su mogući intenzivni i dugotrajni toplotni talasi, kao i češća pojava požara, izjavio je Srni klimatolog Goran Trbić.

"Glavni efekat El Ninja je iznad Tihog okeana ali zbog dodatnog povećanja globalne temperature mogući su intenzivniji i dugotrajniji toplotni talasi na teritoriji Južne Evrope sa ekstremno visokim temperaturama", rekao je Trbić.

On je naveo da se u vremenu kada je El Ninjo veoma izražen mogu očekivati ekstremnije suše i češća pojava požara i na Balkanu.

Trbić, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, istakao je da fenomen El Ninja ima veoma snažan faktor na vremenske uslove jer dodatno pojačava efekat globalne temperature što intenzivira klimatske promjene.

"Dominatno El Ninjo uslovljava pojavu ekstremnih suša i manje količine padavina, kada mogu biti stvoreni uslovi za lakši nastanak šumskih požara", naveo je Trbić.

On je naveo da će se najizraženiji poremećaji osjećati na teritoriji Južne i Centralne Amerike, Južne Afrike, Australije i Indonezije.

Američki naučnici objavili su sredinom juna da je službeno započeo El Ninjo, prirodni vremenski obrazac u Tihom okeanu koji podiže globalne temperature.

Američka Nacionalna uprava za okeane i atmosferu potvrdila je da su uslovi za El Ninjo sada prisutni u tropskom Pacifiku, gdje je temperatura morske površine posljednjih mjeseci naglo porasla.

El Ninjo je prirodni klimatski fenomen u Tihom okeanu koji uzrokuje globalne vremenske promjene.

Nastaje slabljenjem vjetrova, zbog čega se topla voda nakuplja uz obalu Južne Amerike, donoseći obilne kiše u te krajeve, a suše u Aziju i Australiju. Zbog oslobađanja topline iz okeana, El Ninjo značajno podiže i globalne temperature.

El Ninjo se javlja u ciklusima od dvije do sedam godina i obično traje od devet do dvanaest mjeseci.

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Tagovi

klimatske promjene vrijeme toplotni talas Balkan el ninjo

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