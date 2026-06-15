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Meteorolozi na oprezu: Novi klimatski fenomen prijeti ekstremnim vremenskim uslovima

Meteorolozi na oprezu: Novi klimatski fenomen prijeti ekstremnim vremenskim uslovima

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Na Pacifiku se stvorio klimatski poremećaj koji naučnici nazivaju "Godzila El Ninjo", dijelovima svijeta prijete strašni požari i nestašice vode.

Naučnici upozoravaju: „Godzila El Ninjo“ mogao bi da donese rekordne vrućine 2027. godine Izvor: Google Gemini / AI

Naučnici su zabilježili veliki klimatski poremećaj kod Tihog okeana što je prvi alarm za nastanak klimatskog fenomena koji je u svijetu od 2015. godine poznat pod imenom "El Ninjo", piše britanski "Gardijan". Međutim, zbog razmjera ovog poremećaja, naučnici su smislili novi naziv pod imenom "Godzila El Ninjo", piše "News.com".

Meteorolozi zbog toga upozoravaju da bi naredna godina, 2027, mogla da bue čak i najtoplija u istoriji. Zbog "El Ninja" su mogući veliki šumski požari u većem dijelu Australije i drugim dijelovima planete uz nestašicu vode umjesto poplava koje su dosad pogađale više dijelova sveta.

Šta je El Ninjo?

"El Ninjo" je prirodni klimatski fenomen koji se javlja kada se površinske vode u centralnom i istočnom Tihom okeanu zagriju više nego obično što  utiče na vremenske obrasce širom svijeta. Obično pasati (stalni vjetrovi) guraju toplu vodu ka zapadnom Pacifiku, blizu Australije i Indonezije.

Tokom "El Ninja", ovi vjetrovi slabe ili menjaju smer, uzrokujući da se topla voda kreće ka obalama Južne Amerike. Posledice "El Ninja" mogu biti različite - jake kiše i poplave u delovima Južne Amerike, suše u Australiji, Indoneziji i nekim dijelovima Afrike, blaže zime u nekim oblastima Sjeverne Amerike, ali i, na primer, promene u ribolovu jer toplija voda mijenja morske ekosisteme.

"El Ninjo" se obično javlja svake 3 do 5 godina i traje od nekoliko mjeseci do godinu dana. Takođe ima i svoju suprotnost - "La Ninju", kada su vode Tihog okeana hladnije nego obično. Oba fenomena su dio šireg klimatskog sistema nazvanog ENSO (El Ninjo – Južna oscilacija).

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Tagovi

Tihi okean klimatske promjene meteorolog

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