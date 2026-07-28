Nakon dva dana ponovio isti prekršaj: Bijeljinac ostao bez "poršea" zbog obijesne vožnje

Bijeljinska policija oduzela je automobil "porše" od lica čiji su inicijali B.K. zbog obijesne vožnje, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Policija u Bijeljini zaustavila je juče na području grada automobil "porše" kojim je upravljalo lice B.K. za koje utvrđeno da je u petak, 24. jula, počinilo obijesnu vožnju za šta je sankcionisano, ali je taj isti prekršaj ponovilo i juče.

Izvršenim ispitivanjem na prisustvo opijata utvrđeno je da je lice upravljalo vozilom pod dejstvom opojnih sredstava, zbog čega je uhapšeno, a vozilo privremeno oduzeto.

Protiv ovog lica biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

(SRNA)