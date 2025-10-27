logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policija u Gradišci zaustavila vozača koji je prekoračio brzinu za više od 100 km/h

Policija u Gradišci zaustavila vozača koji je prekoračio brzinu za više od 100 km/h

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Pripadnici Policijske uprave Gradiška su u akciji pojačane kontrole učesnika u saobraćaju evidentirali prekoračenje dozvoljene brzine za 103 kilometra.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na dionici puta gdje je dozvoljena brzina kretanja vozila do 60 kilometara, automobil se kretao brzinom od 163 kilometra na čas.

Tokom akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu brzine kretanja vozila, realizovane od 23. do 26. oktobra, evidentirana su 43 prekršaja prekoračenja brzine, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

Iz ove uprave apeluju da vozači motornih vozila poštuju saobraćajna pravila i propise, naročito one koji se odnose na ograničenje brizine kretanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gradiška vožnja policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ