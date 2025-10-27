Policija u Gradišci zaustavila vozača koji je prekoračio brzinu za više od 100 km/h

Pripadnici Policijske uprave Gradiška su u akciji pojačane kontrole učesnika u saobraćaju evidentirali prekoračenje dozvoljene brzine za 103 kilometra.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na dionici puta gdje je dozvoljena brzina kretanja vozila do 60 kilometara, automobil se kretao brzinom od 163 kilometra na čas.

Tokom akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu brzine kretanja vozila, realizovane od 23. do 26. oktobra, evidentirana su 43 prekršaja prekoračenja brzine, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

Iz ove uprave apeluju da vozači motornih vozila poštuju saobraćajna pravila i propise, naročito one koji se odnose na ograničenje brizine kretanja.