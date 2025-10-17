Novi granični prelaz Gradiška još čeka zvanično otvaranje, nema dogovora o datumu

Nova lokacija graničnog prelaza Gradiška još nije u Sporazumu o prelazima BiH i Hrvatske, pa se najprije mora utvrditi njegova kategorizacija i dogovoriti datum otvaranja, saopšteno je iz UIO BiH.

Izvor: Bojan Rečević, Srna

Iz UIO su naveli da se na novoj lokaciji na strani BiH odvijaju aktivnosti na servisiranju opreme, instalacija i otklanjanja eventualnih nedostataka na objektima graničnog prelaza Gradiška s ciljem njihove pripreme i stavljanja u funkciju kako bi sve aktivnosti bile završene do zvaničnog puštanja u rad.

Kako su istakli, nemaju informaciju kada će ovaj prelaz početi da radi.

Iz Uprave su podsjetili da je novosagrađeni carinski terminal Gradiška počeo da radi na novoj lokaciji u januaru 2020. godine.

"Što znači da su na novoj lokaciji carinske ispostave Gradiška, koja se nalazi uz novosagrađeni granični prelaz, počela uvozna i izvozna carinjenja robe", naveli su iz Uprave.

Pojasnili su da je, nakon toga, nastavljena izgradnja mosta koji je, takođe, završen, kao i radovi na hrvatskoj strani kada je riječ o graničnom prelazu i pristupni putevi kroz Hrvatsku prema auto-putu Zagreb-Beograd.

"Novoizgrađeni moderni carinski terminal u Gradišci građen je po evropskim standardima. Izgradnja objekta trajala je 19 mjeseci, a bilo je angažovano 50 radnika gdje spadaju građevinci visokogradnje i niskogradnje, metalci, zanatlije, mašinci, električari i vodoinstalateri", napomenuli su iz Uprave.

Granični prelaz sadrži centralni objekat, carinsku kontrolu, objekte za kontrolu putnika i vozila, fitosanitarnu kontrolu, tehnički pregled vozila, veterinarsku inspekciju, kontrolne kabine, restoran, špediterske blokove, sanitarne objekte, saobraćajnu infrastrukturu, uključujući vertikalnu i horizontalnu saobraćajnu signalizaciju.

Novoizgrađeni carinski terminal i granični prelaz Gradiška prostiru se na površini od 110.000 metara kvadratnih, a vrijednost investicije je 24 miliona KM.