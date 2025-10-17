logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi granični prelaz Gradiška još čeka zvanično otvaranje, nema dogovora o datumu

Novi granični prelaz Gradiška još čeka zvanično otvaranje, nema dogovora o datumu

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Nova lokacija graničnog prelaza Gradiška još nije u Sporazumu o prelazima BiH i Hrvatske, pa se najprije mora utvrditi njegova kategorizacija i dogovoriti datum otvaranja, saopšteno je iz UIO BiH.

Srn2022-7-29_1859469_3.jpg Izvor: Bojan Rečević, Srna

Iz UIO su naveli da se na novoj lokaciji na strani BiH odvijaju aktivnosti na servisiranju opreme, instalacija i otklanjanja eventualnih nedostataka na objektima graničnog prelaza Gradiška s ciljem njihove pripreme i stavljanja u funkciju kako bi sve aktivnosti bile završene do zvaničnog puštanja u rad.

Kako su istakli, nemaju informaciju kada će ovaj prelaz početi da radi.

Iz Uprave su podsjetili da je novosagrađeni carinski terminal Gradiška počeo da radi na novoj lokaciji u januaru 2020. godine.

"Što znači da su na novoj lokaciji carinske ispostave Gradiška, koja se nalazi uz novosagrađeni granični prelaz, počela uvozna i izvozna carinjenja robe", naveli su iz Uprave.

Pojasnili su da je, nakon toga, nastavljena izgradnja mosta koji je, takođe, završen, kao i radovi na hrvatskoj strani kada je riječ o graničnom prelazu i pristupni putevi kroz Hrvatsku prema auto-putu Zagreb-Beograd.

"Novoizgrađeni moderni carinski terminal u Gradišci građen je po evropskim standardima. Izgradnja objekta trajala je 19 mjeseci, a bilo je angažovano 50 radnika gdje spadaju građevinci visokogradnje i niskogradnje, metalci, zanatlije, mašinci, električari i vodoinstalateri", napomenuli su iz Uprave.

Granični prelaz sadrži centralni objekat, carinsku kontrolu, objekte za kontrolu putnika i vozila, fitosanitarnu kontrolu, tehnički pregled vozila, veterinarsku inspekciju, kontrolne kabine, restoran, špediterske blokove, sanitarne objekte, saobraćajnu infrastrukturu, uključujući vertikalnu i horizontalnu saobraćajnu signalizaciju.

Novoizgrađeni carinski terminal i granični prelaz Gradiška prostiru se na površini od 110.000 metara kvadratnih, a vrijednost investicije je 24 miliona KM.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gradiška prelaz otvaranje UIO BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ