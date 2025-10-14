Saobraćajna nesreća kod Gradiške, poginuo vozač kamiona

Vozač iz Gradiške M. V. poginuo je juče u mjestu Trebovljani u Gradišci kada je vozilom "mercedes" sletio sa kolovoza, saopšteno je iz gradiške Policijske uprave.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Nesreća se dogodila na regionalnom putu Vodice – Vrbaška juče u 15.05 časova.

Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Riječ je o vozaču kamiona koji je juče poginuo kada je njegovo vozilo sletjelo sa magistralnog puta u Trebovljanima.

(Srna)