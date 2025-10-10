Zbog pogibije vozača kamiona: Potvrđena optužnica protiv "Puteva RS"

Osnovni sud u Foči potvrdio je optužnicu protiv "Puteva Republike Srpske" i S.B. i R.J, odgovornih lica u tom preduzeću, zbog nesavjesnog nadzora nad javnim saobraćajem.

Izvor: Nebojša Vukanović

Optužnica se odnosi na tragediju od 28. novembra 2023. godine, kada je pri prolasku kamiona kroz tunel, došlo do obrušavanja materijala i stijenske mase, koja je probila vjetrobransko staklo i usmrtila vozača Sinišu Mitrovića (38) iz Dervente.

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju je, nakon sprovedene istrage, podiglo ovu optužnicu, pišu Nezavisne novine.

Optužnicom se "Putevima Republike Srpske" stavlja na teret da je u Foči i Kalinoviku, na magistralnom putu M1-111, dionica puta Dobro Polje - Miljevina, od 25. avgusta 2015. godine do 28. novembra 2023. godine, propustilo dužni nadzor na zakonitošću rada radnika i službi.

"Propustilo je da u skladu sa svojim pravima i dužnostima vrši nadzor nad stanjem i održavanjem saobraćajnica i objekata na njima sa ciljem obezbjeđenja odvijanja neometanog, bezbjednog saobraćaja i čuvanje upotrebe vrijednosti puta pa je nesavjesnim vršenjem svoje dužnosti izazvalo opasnost po život ljudi, usljed čega je nastupila smrt jednog lica", naveli su iz Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

Istom optužnicom se S.B. i R.J. stavlja na teret da su kao odgovorna lica u "Putevima Republike Srpske", propustili nadzor nad stanjem i održavanjem saobraćajnica i objekata na njima, pa su nesavjesnim vršenjem dužnosti izazvali opasnost po život ljudi, usljed čega je nastupila smrt jednog lica.

Na magistralom putu Sarajevo-Foča, gdje je poginuo ovaj vozač kamiona se, inače, često dešava da stijena padne na vozilo, što se, nažalost, završilo tragično i 30. jula ove godine, kada je stijena usmrtila mlađu ženu A.S. iz Sarajeva dok je njen otac teško povrijeđen.

(Mondo)