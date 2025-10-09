Pao švercerski lanac: Optužena grupa za nelegalnu trgovinu cigaretama tešku preko 33 miliona evra

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo je optužnicu protiv kriminalne organizacija, koju je predvodio Rožajac Mujo Mujević, a tereti za šverc cigareta kojim je država oštećena za više od 33 miliona evra.
Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je podignuta optužnica protiv M. M, Ž. B, V. M, S. Đ. i E. K. zbog sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje u saizvršilaštvu.
Prema optužnici, kriminalnu organizaciju organizovao je M. M. sa nepoznatim licem, a njeni pripadnici su postali ostali okrivljeni, s ciljem da se bave prenošenjem neocarinjenih cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar i njihovom prodajom i rasturanjem u Podgorici, Rožajama, Srbiji i na Kosovu i Metohiji.
Optužnica iz tereti da su od novembra 2019. do marta 2021. godine neplaćanjem carina, akciza i poreza za 42.827 paketa krijumčarenih cigareta, pribavili kriminalnoj organizaciji nezakonitu dobit, a Crnoj Gori nanijeli štetu od najmanje 33.182.320 evra.
Kako se dodaje, protiv okrivljenih je Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo i finansijsku istragu radi oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću.
Uhapšeni Mujević bio je glavni čovjek državnog programa za šverc cigareta prema Kosovu i Metohiji i Srbiji i desna ruka uhapšenog oficira policije Zorana Lazovića u tom poslu.
Kao bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost praktično je rukovodio bezbjednosnim sektorom u Rožajama, mijenjao i postavljao komandire Odjeljenja bezbjednosti u tom gradu.