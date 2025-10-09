Pao švercerski lanac: Optužena grupa za nelegalnu trgovinu cigaretama tešku preko 33 miliona evra

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo je optužnicu protiv kriminalne organizacija, koju je predvodio Rožajac Mujo Mujević, a tereti za šverc cigareta kojim je država oštećena za više od 33 miliona evra.

Izvor: Shutterstock/ Natalya Volchenkova

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je podignuta optužnica protiv M. M, Ž. B, V. M, S. Đ. i E. K. zbog sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje u saizvršilaštvu.

Prema optužnici, kriminalnu organizaciju organizovao je M. M. sa nepoznatim licem, a njeni pripadnici su postali ostali okrivljeni, s ciljem da se bave prenošenjem neocarinjenih cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar i njihovom prodajom i rasturanjem u Podgorici, Rožajama, Srbiji i na Kosovu i Metohiji.

Optužnica iz tereti da su od novembra 2019. do marta 2021. godine neplaćanjem carina, akciza i poreza za 42.827 paketa krijumčarenih cigareta, pribavili kriminalnoj organizaciji nezakonitu dobit, a Crnoj Gori nanijeli štetu od najmanje 33.182.320 evra.

Kako se dodaje, protiv okrivljenih je Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo i finansijsku istragu radi oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću.

Uhapšeni Mujević bio je glavni čovjek državnog programa za šverc cigareta prema Kosovu i Metohiji i Srbiji i desna ruka uhapšenog oficira policije Zorana Lazovića u tom poslu.

Kao bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost praktično je rukovodio bezbjednosnim sektorom u Rožajama, mijenjao i postavljao komandire Odjeljenja bezbjednosti u tom gradu.