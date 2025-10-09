logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pao švercerski lanac: Optužena grupa za nelegalnu trgovinu cigaretama tešku preko 33 miliona evra

Pao švercerski lanac: Optužena grupa za nelegalnu trgovinu cigaretama tešku preko 33 miliona evra

Izvor mondo.ba Izvor SRNA
0

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo je optužnicu protiv kriminalne organizacija, koju je predvodio Rožajac Mujo Mujević, a tereti za šverc cigareta kojim je država oštećena za više od 33 miliona evra.

Kriminalna organizacija oštetila Crnu Goru za više od 33 miliona evra Izvor: Shutterstock/ Natalya Volchenkova

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je podignuta optužnica protiv M. M, Ž. B, V. M, S. Đ. i E. K. zbog sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje u saizvršilaštvu.

Prema optužnici, kriminalnu organizaciju organizovao je M. M. sa nepoznatim licem, a njeni pripadnici su postali ostali okrivljeni, s ciljem da se bave prenošenjem neocarinjenih cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar i njihovom prodajom i rasturanjem u Podgorici, Rožajama, Srbiji i na Kosovu i Metohiji.

Optužnica iz tereti da su od novembra 2019. do marta 2021. godine neplaćanjem carina, akciza i poreza za 42.827 paketa krijumčarenih cigareta, pribavili kriminalnoj organizaciji nezakonitu dobit, a Crnoj Gori nanijeli štetu od najmanje 33.182.320 evra.

Kako se dodaje, protiv okrivljenih je Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo i finansijsku istragu radi oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću.

Uhapšeni Mujević bio je glavni čovjek državnog programa za šverc cigareta prema Kosovu i Metohiji i Srbiji i desna ruka uhapšenog oficira policije Zorana Lazovića u tom poslu.

Kao bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost praktično je rukovodio bezbjednosnim sektorom u Rožajama, mijenjao i postavljao komandire Odjeljenja bezbjednosti u tom gradu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora optužnica šverc cigarete

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ