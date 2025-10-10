Optužnica protiv 15 osoba: Švercovali zlato, terete se za nedozvoljenu trgovinu i povredu službenog pečata

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 15 lica koja ih tereti za krijumčarenje zlata iz Turske u BiH.

Izvor: Phawat/Shutterstock

"Optuženima se na teret stavlja da su, djelujući kao organizovana grupa, tokom 2018. i 2019. godine u više navrata učestvovali u krijumčarenju i daljem rasturanju neocarinjene robe od plemenitih metala, porijeklom iz Turske u više gradova u BiH", saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Oni su počinili krivična djela organizovanje grupe ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene robe, krijumčarenje, nedozvoljena trgovina zlatnim novcem i zlatom, te skidanje ili povreda službenog pečata ili znaka.

Optužnicom su obuhvaćeni Ćemal Prašović, Ibrahim Nuraj, Sadija Hajdarević, Benjamin DŽebić, Sanela Kljuvić, Zlatan Sokolović, Nedim Starčević, Emir Gačanin, Miralem Nazdrajić, Eldin Kurević, Emir Beširević, Smail Saračević, Alen Bradarić, Munib Kahrović i Semir Goretić.

Tužilaštvo je predložilo trajno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim ovim djelom, i to 251.177 KM, 9.495 evra, 200 švajcarskih franaka, 5.420 kuna, zlatne poluge mase 50 grama /trenutne tržišne vrijednosti 6.627 KM/ i oko 174 kilograma neocarinjene robe od plemenitih metala.