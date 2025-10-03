Banjalučanin dobio pet godina zatvora za šverc 700 grama kokaina, sudija: "Ovo vam je posljednja opomena"

Okružni sud u Banjaluci osudio je danas Banjalučanina Ognjena Brankovića (45) na pet godina i dva mjeseca zatvora zbog ševrca kokaina u Banjaluci.

Izvor: PU Banjaluka

Presudi je prethodio sporazum o priznaju krivice koji je optuženi sklopio sa Okružnim javnim tužilaštvom Banjaluka.

Brankoviću je danas, na prijedlog tužilaštva, ukinut pritvor i odmah je pušten na slobodu.

U ovom predmetu zajedno sa njim je optužen i Banjalučanin Goran Novalija, protiv kojeg je razdvojen postupak.

Terete se za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, odnosno da su nabavljali, držali i prodavali kokain na području Banjaluke.

Uhapšeni su ove godine u akciji "Amigo" u kojoj je pronađeno oko 700 grama kokaina.

U optužnici se navodilo da su kokain kupovali i prodavali od januara do 6. marta ove godine, te da je Branković, od njemu poznatih osoba, kupovao veće količine kokaina i držao ga pomoćnom objektu svoje kuće u Krfskoj ulici u Banjaluci. Zatim je drogu prepakivao u manja pakovanja i predavao Novaliji koji ga je dalje prodavao.

Branković je i ranije osuđivan zbog krivičnih djela, među kojima je i zloupotreba droge.

Predsjednica sudskog vijeća Zorica Baroš je tokom izricanja presude poručila da je Branković priznanjem pokazao spremnost da preuzme odgovornost za svoje radnje, ali da to ne zanemaruje činjenicu da je držao veliku količinu droge koja ugrožava zdravlje i život velikog broja ljudi, posebno djece.

Obratila mu se i rekla: "I vi ste otac, droga je opasnost za svu djecu pa i vaše".

Zatim je navela kako se nada da će se Branković nakon odležane zatvorske kazne vratiti na ispravan put

"Ovo vam je posljednja opomena. Naredni put, zakon će biti samo strožiji prema vama", kazala je Baroš.