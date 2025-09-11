logo
Akcija "Igman" u Banjaluci i Gradišci: Uhapšene četiri osobe, u pretresima pronađena droga

Autor Dušan Volaš
0

Pripadnici Policijske uprave Gradiška uhapsili su u akciji "Igman" četiri osobe osumnjičene za zloupotrebu droge.

Akcija "Igman" u Banjaluci i Gradišci: Uhapšene četiri osobe Izvor: Shutterstock

Uhapšeno je lice iz Gradiške čiji su inicijali D.K, lice iz Tuzle B.G. i lica iz Banjaluke S.Đ. i I.G, saopšteno je iz Policijske uprave.

U saopštenju se navodi da su u okviru akcije, usmjerene na otkrivanje i suzbijanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droge, izvršeni pretresi na području Gradiške i Banjaluke, te da je juče od lica D.K. i B.G. oduzeto oko 50 grama spida.

Policija je danas u nastavku akcije izvršila pretres vozila i stana koja koriste lica iz Banjaluke čiji su inicijali S.Đ. i I.G. i oduzela oko 220 grama skanka, te druge predmete koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci koji je naredio da se po kompletiranju predmeta dostave izvještaji protiv osumnjičenih lica o krivičnim djelima iz oblasti zloupotrebe droge.

"Policijski službenici Policijske uprave Gradiška u narednom periodu nastvljaju sa navedenim aktivnostima", navodi se u saopštenju.

SRNA

Banjaluka Gradiška droga

