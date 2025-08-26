logo
Zaplijena droge u Gradišci i Banjaluci: Ekstazi, kanabis i amfetamin oduzeti u akciji "Red bul"

Zaplijena droge u Gradišci i Banjaluci: Ekstazi, kanabis i amfetamin oduzeti u akciji "Red bul"

Autor Dušan Volaš
0

Policija je uhapsila dva lica i pronašla više vrsta droge na području Gradiške i Banjaluke, u okviru akcije "Red bul".

Akcija "Red bul": U Banjaluci i Gradišci uhapšena dva dilera i zaplijenjena droga Izvor: Shutterstock

Pronađene su i oduzete 64 tablete ekstazija, 45 sjemenki kanabisa, 15,75 grama kanabisa, 5,76 grama amfetamina, te drugi predmeti koji mogu da se dovedu u vezu sa izvršenjem krivičnih djela, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

Ova akcija, koju sprovode pripadnici Policijske uprave Gradiška, usmjerena je na otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droge.

Policija u Gradišci nastavlja sa ovim aktivnostima pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

droga Banjaluka Gradiška

