Zaplijena droge u Gradišci i Banjaluci: Ekstazi, kanabis i amfetamin oduzeti u akciji "Red bul"

Policija je uhapsila dva lica i pronašla više vrsta droge na području Gradiške i Banjaluke, u okviru akcije "Red bul".

Izvor: Shutterstock

Pronađene su i oduzete 64 tablete ekstazija, 45 sjemenki kanabisa, 15,75 grama kanabisa, 5,76 grama amfetamina, te drugi predmeti koji mogu da se dovedu u vezu sa izvršenjem krivičnih djela, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

Ova akcija, koju sprovode pripadnici Policijske uprave Gradiška, usmjerena je na otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droge.

Policija u Gradišci nastavlja sa ovim aktivnostima pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.