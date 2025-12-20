Podrška restriktivnoj politici: 53 odsto Nijemaca za drastično smanjenje azila

Više od 50 odsto građana NJemačke podržava smanjenje imigracije povezane sa tražiocima azila, pokazuje istraživanje javnog mnjenja agencije "Jugov" za novinsku agenciju DPA.

Izvor: Profimedia

Ispitanici su odgovarali na pitanje da li podržavaju ministra unutrašnjih poslova Aleksandera Dobrinda da smanji dolazak tražilaca azila, a na anketi se 53 odsto ispitanih izjasnilo da u potpunosti podržava taj cilj, a 23 odsto je navelo da ima djelimičnu podršku.

Istovremeno, 15 odsto ispitanika je u potpunosti ili djelimično odbacilo Dobrindovu politiku, dok se devet odsto nije izjasnilo ili nije bilo sigurno kako da odgovori.

Kontrole imigracije bile su uvedene još za vrijeme prethodnog ministra unutrašnjih poslova Nensi Fezer, ali je Dobrind, koji je u maju stupio na dužnost, pooštrio mjere odbijanja zahtjeva za azil i naložio policiji da na granicama vraća određene osobe.

U anketi je učestvovalo više od 2.100 birača, a istraživanje je sprovedeno od 12. do 15. decembra.