Simulacija svemirske misije: Naučnici plaćaju 23.000 evra za 100 dana u izolaciji

Test bi trebalo da počne 6. aprila 2026. godine, a da se završi 7. avgusta 2026. godine.

Njemački vazduhoplovni centar (DLR) traži šest volontera koji će, u okviru studije "SOLIS100", biti zatvoreni u istraživačkom objektu 100 dana. Cilj je simulirati kako dugotrajna izolacija i skučeni uslovi svemira utiču na telo i psihu, u pripremi za buduće misije na Mjesec ili Mars. Projekat se sprovodi u saradnji sa Evropskom svemirskom agencijom (ESA) i naknada za ovaj posao je 23.000 evra, piše časopis Fenix.

Učesnici će živeti kao astronauti: zatvoreni u prostoru koji podsjeća na svemirsku stanicu, sa 24-časovnim video nadzorom naučnika. Samo kabine za spavanje i toaleti se ne nadgledaju. Dnevni raspored uključuje timski rad, naučne zadatke i simulacije operativnih izazova, poput stvarnih svemirskih misija.

Ko može da se prijavi?

Traže se ljudi koji su što sličniji stvarnim astronautima. To znači da su uslovi veoma strogi. Kandidati moraju:

između 25 i 55 godina starosti

biti fizički potpuno zdravi

vrlo dobro vladati engleskim jezikom

imati najmanje završene osnovne studije, poželjno iz oblasti medicine, inženjerstva ili srodnih nauka

imati indeks tjelesne mase (BMI) između 18,5 i 30

imati važeće zdravstveno osiguranje i uvjerenje o nekažnjenom ponašanju

Čitav program traje ukupno 126 dana: dvije sedmice pripreme, 100 dana izolacije, sedmica oporavka i dva naknadna ljekarska pregleda nakon 30 dana, a najkasnije nakon 6 mjeseci.

Studija ima važan cilj: proučiti kako ekstremni uslovi utiču na ljudsku psihu, zdravlje i radni kapacitet, kako bi buduće svemirske misije bile bezbjednije i efikasnije.

Test je zakazan za početak 6. aprila 2026. godine, a završetak za 7. avgust 2026. godine. Sve dodatne informacije dostupne su na zvaničnoj veb stranici DLR-a.

