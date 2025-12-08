Simulacija svemirske misije: Naučnici plaćaju 23.000 evra za 100 dana u izolaciji

Test bi trebalo da počne 6. aprila 2026. godine, a da se završi 7. avgusta 2026. godine.
Njemački vazduhoplovni centar (DLR) traži šest volontera koji će, u okviru studije "SOLIS100", biti zatvoreni u istraživačkom objektu 100 dana. Cilj je simulirati kako dugotrajna izolacija i skučeni uslovi svemira utiču na telo i psihu, u pripremi za buduće misije na Mjesec ili Mars. Projekat se sprovodi u saradnji sa Evropskom svemirskom agencijom (ESA) i naknada za ovaj posao je 23.000 evra, piše časopis Fenix.
Učesnici će živeti kao astronauti: zatvoreni u prostoru koji podsjeća na svemirsku stanicu, sa 24-časovnim video nadzorom naučnika. Samo kabine za spavanje i toaleti se ne nadgledaju. Dnevni raspored uključuje timski rad, naučne zadatke i simulacije operativnih izazova, poput stvarnih svemirskih misija.
Ko može da se prijavi?
Traže se ljudi koji su što sličniji stvarnim astronautima. To znači da su uslovi veoma strogi. Kandidati moraju:
- između 25 i 55 godina starosti
- biti fizički potpuno zdravi
- vrlo dobro vladati engleskim jezikom
- imati najmanje završene osnovne studije, poželjno iz oblasti medicine, inženjerstva ili srodnih nauka
- imati indeks tjelesne mase (BMI) između 18,5 i 30
- imati važeće zdravstveno osiguranje i uvjerenje o nekažnjenom ponašanju
Čitav program traje ukupno 126 dana: dvije sedmice pripreme, 100 dana izolacije, sedmica oporavka i dva naknadna ljekarska pregleda nakon 30 dana, a najkasnije nakon 6 mjeseci.
Studija ima važan cilj: proučiti kako ekstremni uslovi utiču na ljudsku psihu, zdravlje i radni kapacitet, kako bi buduće svemirske misije bile bezbjednije i efikasnije.
Test je zakazan za početak 6. aprila 2026. godine, a završetak za 7. avgust 2026. godine. Sve dodatne informacije dostupne su na zvaničnoj veb stranici DLR-a.
(EUpravo zato/Poslovni)