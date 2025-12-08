logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Simulacija svemirske misije: Naučnici plaćaju 23.000 evra za 100 dana u izolaciji

Simulacija svemirske misije: Naučnici plaćaju 23.000 evra za 100 dana u izolaciji

Autor Dušan Volaš
0

Test bi trebalo da počne 6. aprila 2026. godine, a da se završi 7. avgusta 2026. godine.

Život kao astronaut za 23.000 evra: Njemačka traži volontere za 100 dana totalne izolacije Izvor: Shuttershtock

Njemački vazduhoplovni centar (DLR) traži šest volontera koji će, u okviru studije "SOLIS100", biti zatvoreni u istraživačkom objektu 100 dana. Cilj je simulirati kako dugotrajna izolacija i skučeni uslovi svemira utiču na telo i psihu, u pripremi za buduće misije na Mjesec ili Mars. Projekat se sprovodi u saradnji sa Evropskom svemirskom agencijom (ESA) i naknada za ovaj posao je 23.000 evra, piše časopis Fenix.

Učesnici će živeti kao astronauti: zatvoreni u prostoru koji podsjeća na svemirsku stanicu, sa 24-časovnim video nadzorom naučnika. Samo kabine za spavanje i toaleti se ne nadgledaju. Dnevni raspored uključuje timski rad, naučne zadatke i simulacije operativnih izazova, poput stvarnih svemirskih misija.

Ko može da se prijavi?

Traže se ljudi koji su što sličniji stvarnim astronautima. To znači da su uslovi veoma strogi. Kandidati moraju:

  • između 25 i 55 godina starosti
  • biti fizički potpuno zdravi
  • vrlo dobro vladati engleskim jezikom
  • imati najmanje završene osnovne studije, poželjno iz oblasti medicine, inženjerstva ili srodnih nauka
  • imati indeks tjelesne mase (BMI) između 18,5 i 30
  • imati važeće zdravstveno osiguranje i uvjerenje o nekažnjenom ponašanju

Čitav program traje ukupno 126 dana: dvije sedmice pripreme, 100 dana izolacije, sedmica oporavka i dva naknadna ljekarska pregleda nakon 30 dana, a najkasnije nakon 6 mjeseci.

Studija ima važan cilj: proučiti kako ekstremni uslovi utiču na ljudsku psihu, zdravlje i radni kapacitet, kako bi buduće svemirske misije bile bezbjednije i efikasnije.

Test je zakazan za početak 6. aprila 2026. godine, a završetak za 7. avgust 2026. godine. Sve dodatne informacije dostupne su na zvaničnoj veb stranici DLR-a.

(EUpravo zato/Poslovni)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Njemačka astronauti zarada

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA