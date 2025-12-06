logo
Masovni protesti širom Njemačke zbog povratka vojnog roka

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Hiljade demonstranata izašle su na ulice širom Njemačke protestujući zbog zakona o vojsci koji je usvojio njemački parlament.

shutterstock_2514857637.jpg Izvor: Shutterstock

Skupovi su održani u oko 90 gradova uključujući Berlin, Hamburg, Minhen i Keln.

Demonstranti su reformu nazvali "regrutovanjem smrti" i pozvali na ulaganje u obrazovanje i socijalnu pomoć umjesto u oružje.

Zakonom se poslije 14 godina od ukidanja odobrava ponovno uvođenje vojnog roka, a demonstranti optužuju vladu da postavlja temelje za prisilnu mobilizaciju.

Zakon, usvojen nakon više mjeseci žustre rasprave, uvodi dvostruki sistem - unosnija dobrovoljna služba trebalo bi da privuče mlade regrute, ali ako ne bude dovoljno dobrovoljaca, Berlin će moći da aktivira obavezni poziv.

Snimci pokazuju demonstrante kako skandiraju antiratne slogane i nose transparente na kojima je pisalo "Ne regrutovanju", "Nećemo biti topovsko meso" i "Vaš rat – bez nas".

Pojedini upozoravaju da se Berlin sprema za rat protiv Rusije.

Prema ovom zakonu, od januara 2026. godine svi 18-godišnjaci u Njemačkoj dobijaće upitnik u kojem će se izjasniti da li su zainteresovani i spremni da se pridruže oružanim snagama.

