Od najave besplatnog javnog prevoza u Banjaluci do poskupljenja: Prevoznici traže korekciju cijena u januaru 2026.

Autor Nikolina Damjanić Izvor bl portal
1

Preduzeće „Autoprevoz“ uputilo je Gradu Banjaluka zahtjev za poskupljenje gradskog prevoza, potvrđuje za BL portal direktor kompanije Dejan Mijić. Zahtjev se, kako ističe, odnosi na period od 1. januara 2026. godine.

Autobus Izvor: Slaven Petković - Mondo

„S obzirom na rast plata i ostalih troškova, u novembru smo zatražili korekciju cijena i da se donese odluka da gradski prevoz poskupi od 1. januara. Nakon toga imali smo razgovor s nadležnim gradskim odjeljenjem i sada čekamo odgovor Grada i Skupštine“, rekao je Mijić za BL portal.

On nije želio otkriti koliko bi nova cijena karte mogla iznositi. Naglašava da se dodatni troškovi, kao i dosad, mogu regulisati kroz subvencije Grada, te podsjeća da su slična poskupljenja evidentna i u drugim dijelovima BiH.

„Najveći troškovi prevoznika trenutno su plate, repromaterijal i rezervni dijelovi“, dodao je Mijić.

Podsjetimo, posljednje poskupljenje gradskog prevoza u Banjaluci zabilježeno je sredinom jula 2022. godine, kada je cijena pojedinačne karte iznosila 2,3 KM.

Napominjemo da je Skupština grada Banjaluka još u maju ove godine usvojila amandman na budžet kojim je predviđen besplatan prevoz za sve Banjalučane, a kako su u junu istakli, stupanjem budžeta na snagu sredstva su postala operativna, što omogućava isplatu prevoznicima. Uprkos tome, prevoznici su sada poslali zahtjev za poskupljenje.

Banjalučki javni prevoz često na meti kritika građana zbog kašnjenja i neredovnih linija, a cijena karata u Banjaluci spada među najviše u regionu, u poređenju sa Sarajevom, Beogradom i drugim gradovima u okruženju.

zole

Da ali je gorivo 22 godine bilo 3.1. KM kad je gorivo pojeftinilo vi niste snizili cene nego što opet poskupil, lopovluk

