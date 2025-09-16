logo
Banjalučani mogu zaboraviti na besplatan javni prevoz, nema ništa ni od jeftinijih karata

Autor Dragana Božić
0

Besplatan javni prevoz za sve građane Banjaluke, koji je najavljen na sva zvona, ostaće samo mrtvo slovo na papiru.

Nema besplatnog prevoza u Banjaluci Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

O njemu se pričalo nekoliko dana nakon usvajanja budžeta Grada Banjaluka, a na kraju se svelo na prepucavanja predsjednika Skupštine Grada Ljube Ninkovića i gradonačelnika Draška Stanivukovića, od kojih nijedan sada više ni ne spominje ovo pitanje.

Naime, Skupština Grada je većinom usvojila amandman na budžet kojim je predviđen besplatan prevoz za sve Banjalučane, a kako su još u junu istakli, stupanjem budžeta na snagu sredstva su postala operativna, što omogućava isplatu prevoznicima. Davao je Ninković i rok do kojeg prevoz mora postati besplatan, prebacujući lopticu na Stanivukovića.

Nedugo nakon usvajanja budžeta Ninković je rekao da Stanivuković neće da radi, te da će on "vrlo rado taj posao uraditi umjesto njega".

Međutim “taj posao” do danas niko nije uradio. Banjalučani, kao i do sada, uredno plaćaju javni prevoz, a sudeći po odgovoru iz Gradske uprave tako će i ostati.

“Kada je riječ o besplatnom javnom prevozu, potrebno je naglasiti da je skupštinska većina amandmanima mnoge stavke sačinila na taj način da je nemoguće da sam budžet bude realizovan. Nikada nije predložena nikakva odluka koja će definisati na koji način će se realizovati besplatan javni prevoz”, rečeno je za Mondo.

To znači da sve ostaje po starom. Putnici će i dalje plaćati nešto zašta u budžetu Grada postoje sredstva kako bi bilo besplatno. Gdje će i kako biti utrošena ta sredstva nije poznato.

Odgovor na pitanje da li će bar doći do pojeftinjenja karte, s obzirom da cijena karte u jednom smjeru košta kao litar goriva (2,30 KM), te da je pri formiranju trenutne cijene gorivo bilo skuplje za jednu marku nismo dobili.

(Mondo)

