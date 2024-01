Haotični javni prevoz u Banjaluci: Putnici u klin, gradske vlasti u ploču

Javnim prevozom u Banjaluci građani već godinama nisu zadovoljni. Manji broj polazaka, loše uvezane linije, autobusi bez klima, kašnjenja i cijena karata su samo neki od razloga nezadovoljstva.

Svi nade polažu u novi sistem, koji je najavio gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, predstavljajući javnu studiju gradskog prevoza.

O nezadovoljstvu onih koji svakodnevno koriste gradske autobuse svjedoči i nedavni incident, kada je jedan od putnika verbalno napao vozača zbog kašnjenja, a u toku vožnje mnogi se između sebe jadaju na javni prevoz.

Ali, vratimo se nekoliko godina unazad. Sunovrat gradskog prevoza u najvećem gradu Srpske počeo je u martu 2020. godine, kada je zbog pojave koronavirusa, u Banjaluci javni prevoz potpuno obustavljen, a građani koji su kupili mjesečne karte ostali zakinuti i za pare i za prevoz.

Nakon nekog vremena prevoz je ponovo počeo funkcionisati uz redukovani red vožnje.

Satnice polazaka su se mijenjale iz dana u dan, što je građanima uveliko otežalo život i izvršavanje svakodnevnih obaveza. Prevoznici su tada tražili novac da, kako su rekli, putnici ne bi ispaštali.

Zatim je došlo do povećanja cijena goriva, pa su tada opet tražili (i dobili!) novac od gradskih vlasti, kako bi cijena prevoza ostala ista. Grad je pristao na isplatu pomoći, kao i subvencije za određene kategorije društva, ali i na poskupljenje, pa je karta u avgustu 2022. godine sa 1,80 stigla do 2,30 KM.

Niko ne zna kad koji autobus ide

Satnice polazaka i danas su nepoznanica brojnim građanima, pogotovo onima koji prevoz ne koriste svakodnevno, jer red vožnje na autobuskim stajalištima ne postoji već dugo, a isti se može pronaći samo u pojedinim autobusima zalijepljen na staklo.

Onima koji nisu iz Banjaluke zasigurno je još teže, jer se izmjenama saobraćaja u centru grada izmijenila i trasa saobraćanja gradskog prevoza, kao i stajališta, koja su i nakon skoro tri mjeseca neadekvatno obilježena.

Nakon uvođenja jednosmjernog saobraćaja, sva stajališta pred Boskom preseljena su na "staru autobusku stanicu" na kojoj je tada nastala neopisiva gužva.

Nakon nekoliko dana pojavila se informacija da će stajalište za autobuse koji su putnike kupili pred Boskom biti pomjereno nekoliko desetina metara niže, odnosno uz park Petar Kočić gdje su bila taksi stajališta. To je i učinjeno, ali bez ikakvog obavještenja putnicima, pa pojedini autobusi i danas staju na obe stanice udaljene svega 50 metara.

Da stvar bude gora nova stajališta za autobus označena su samo na kolovozu, ali na njima nema informativnih tabli na kojima treba pisati koji autobusi se tu zaustavljaju, kao i red vožnje, koji na ovim tablama i tamo gdje ih ima, ne stoji već dugo vremena, iako je gradonačelnik Draško Stanivuković u septembru 2022. godine najavljivao moderna autobuska stajališta na kojim će biti punjač za telefon, internet i elektronski ekran sa informacijama o redu vožnje. Sada većina stanica u centru grada nema nikakva stajališta, a nije poznato ni kada će ih dobiti.

Manje polazaka, skuplja karta

Broj polazaka se nakon 2020. nikada nije vratio na staro, pa većina autobusa sada vozi svakih pola sata ili na 20 minuta, dok je prije pojave korona virusa većina linija saobraćala na svakih 15 minuta.

Karta za gradski prevoz i danas košta 2,30 KM, iako je gorivo jeftinije u prosjeku za 50 feninga, ali prevoznici se i dalje žale da im Grad duguje milionske iznose.

Bez odgovora iz GU Na brojna pitanja i pozive Gradskoj upravi kojima smo tražili odgovore i odgovorne za loše stanje u javnom prevozu ni nakon više od 15 dana nismo dobili odgovor.

Pojedini mediji su nedavno objavili da je prosječna starost banjalučkih autobusa 16 godina.

Dejan Mijić, direktor Autoprevoza GS, za Mondo kaže da polazaka ima više nego prije, kao i da je prosjek starosti vozila u ovom preduzeću daleko manji od 16 godina, te da se vozni park obnavlja svake godine.

Priznaje da kašnjenja ima, ali da su uzrokovana gužvama, kao i da nije siguran da će pompezno najavljivana studija javnog prevoza popraviti stanje.

"Nisam bio na tom sastanku i nikada mi nije dostavljen tekst studije. Ne znam da li će se tim izmjenama popraviti stanje, jer ni jedan papir to ne radi, nego aktivnosti koje se provode u tom pravcu, a trenutno se provodi samo to da dug GU prema prevoznicima raste, a da su sve druge cijene skočile", rekao je Mijić za naš portal.

Lijepe riječi za studiju nema ni predsjednik Skupštine grada Banjaluke Ljubo Ninković koji tvrdi da bi najavljeno pojeftinjenje karata značilo nova izdvajanja iz budžeta grada za prevoznike.

"To je vrlo riskantan potez, nisam siguran kako će odbornici to dočekati. To je mnogo sredstava koje će ići u džepove prevoznika", rekao je Ninković iako su prevoznici do sada dobili višemilionske iznose.

Stanivuković, ali i građani, sve nade polaže u javnu studiju koja se radila više od dvije godine, a koja je završena u decembru prošle godine i, kako tvrdi gradonačelnik, spremna za skupštinsku proceduru, a ono što je javnosti do sada poznato je da bi cijena pojedinačne karte trebala biti daleko niža od sadašnje.

Dok se to ne desi, građani su osuđeni na kašnjenja, smrzavanja, čekanja i potpunu konfuziju, koju je "saobraćajna revolucija" samo povećala.

