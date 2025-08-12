logo
Pucanje kolektora u Bihaću nije uzrok zamućenja Une (FOTO)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Zamjenik načelnika opštine Novi Grad Bojan Lukač rekao je da je od premijera Unsko-sanskog kantona Nijaza Hušića informisan da uzrok promjene boje vode u rijeci Uni nije pucanje kolektora u Bihaću, kako se danas proširila informacija.

Ne zna se uzrok zamućenja Une Izvor: Ustupljena fotografija

Lukač je prenio da mu je Hušić ispričao da su danas obišli teren od Bihaća do entitetske granice i da je ustanovljeno da je boja vode promijenjena uzvodno od Bosanske Krupe, kao i da uzrok tome nisu radovi.

On je rekao da su uzeti uzorci vode iz rijeke Une u Unsko-sanskom kantonu, te da se rezultati očekuju večeras.

"Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uzeo je uzorke vode u Novom Gradu, te uzorke iz rezervoara. Ukoliko bude bilo kakvih odstupanja, javnost će biti obaviještena", rekao je Lukač.

Po dojavi građana, nadležne opštinske službe u Novom Gradu jutros su izašle na teren i utvrdile da je se boja vode u rijeci Uni promijenila.

Lukač je rekao da se građanima preporučuje da, dok ne stignu rezultati, preventivno prokuvavaju vodu za piće i izbjegavaju kupanje u rijeci Uni.

Predsjednik skupštine Sportskog ribolovnog udruženja Novi Grad Edib Džaferbegović rekao je da su ribočuvari i ribari uključeni u praćenje stanja na vodi kako bi se odmah reagovalo ukoliko se primijeti uginuće ribe ili neka druga promjena.

(Srna)

Tagovi

Una Novi Grad Bihać zagađenje

