Sud vratio na početak tender za proširenje deponije u Ramićima kod Banjaluke

Sud vratio na početak tender za proširenje deponije u Ramićima kod Banjaluke

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Sud Bosne i Hercegovine poništio je odluku Kancelarije za razmatranje žalbi (KRŽ) BiH kojom je, po žalbi "Niskogradnje" iz Laktaša, oboren tender za proširenje deponije u Ramićima kod Banjaluke.

518237797_18370276828180532_8160772716838771331_n.jpg Izvor: Vatrogasci Banjaluka

Tužbu je podnijelo preduzeće "DE-POT" iz Banjaluke, koje od sredine 2023. godine pokušava da provede tender vrijedan oko dva miliona maraka za proširenje regionalne deponije, ali je taj postupak više puta blokiran zbog žalbi koje je KRŽ usvajala, piše Capital.

Međutim, Sud BiH sada je donio presudu kojom je uvažio tužbu preduzeća "DE-POT" i predmet vratio KRŽ-u na ponovni postupak.

U presudi je istaknuto da "DE-POT" osnovano ukazuje da usvajanje žalbe od strane KRŽ nije u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Naglašeno je da Kancelarija nije utvrdila postojanje apsolutno bitnih povreda postupka, a temeljem kojih može poništiti postupak u cijelosti.

Podsjetimo, "Niskogradnja" iz Laktaša, u vlasništvu Ljubomira Ćubića, dva puta je rušila tender za izgradnju sanitarne kasete na regionalnoj deponiji u Ramićima.

