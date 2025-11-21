logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radnici "Niskogradnje" tri mjeseca bez plata, direktor priznaje - "Ne cvjetaju nam ruže"

Radnici "Niskogradnje" tri mjeseca bez plata, direktor priznaje - "Ne cvjetaju nam ruže"

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Preduzeću "Niskogradnja" Laktaši računi su blokirani već tri mjeseca, a radnici ne primaju platu

Radnicima Niskogradnje Laktaši 3 mjeseca kasne plate Izvor: Facebook

Jedan od radnika za Capital tvrdi da cijelu platu nisu primili mjesecima, već da povremeno dobiju po dio te da ne znaju kome da se obrate.

S druge strane, vlasnik i direktor ove firme Ljubomir Ćubić potvrdio je da ima kašnjenja sa isplatom plata, ali kaže da se radi o dvije plate.

Do problema je, kaže, došlo nakon što im je Investiciono – razvojna banka (IRB) RS blokirala račune i to zbog kredita povezane firme "Nova DI Vrbas" kojoj je "Niskogradnja" bila žirant.

"Ne cvjetaju ruže, da odmah kažem, ali životari se. Nije kao što je bilo, ali nije baš ni za jaukati. Iduće sedmice očekujemo deblokadu i plate koje dugujemo radnicima ćemo isplatiti, biće to sve ispoštovano", kaže Ćubić.

Kaže da ih je IRB blokirala zbog 600.000 KM duga "Nove DI Vrbas" kojoj je "Niskogradnja" bila žirant.

"Ja inače plaćam sve obaveze na vrijeme. DI Vrbas“ je plaćala, ali je zapela i tražila reprogram, međutim kako je došlo do promjene direktora IRB-a taj novi je odmah blokirao. Ostalo je još nešto sitno da platimo", rekao je Ćubić.

Naglasio je da je "Niskogradnja" sa 650 radnika pala na 138 te da će taj broj biti još manji.

"Ljudi su odlazili u Njemačku ili Sloveniju, neki su otišli u penziju. Planiramo da broj radnika smanjimo na maksimalno 100. Nema više velikih poslova, njih su uglavnom uzeli Kinezi, a nama traže da radimo po cijeni po kojoj ni plate ne možemo pokriti", kaže Ćubić.

Inače, "Niskogradnja" kao i njene povezane firme Nova DI Vrbas i Nova DIPO imaju i ogromne poreske obaveze i trenutno se nalaze među najvećim poreskim dužnicima u RS.

Možda će vas zanimati

Tagovi

niskogradnja laktaši Ljubomir Ćubić plate

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ