Radnici "Niskogradnje" tri mjeseca bez plata, direktor priznaje - "Ne cvjetaju nam ruže"

Preduzeću "Niskogradnja" Laktaši računi su blokirani već tri mjeseca, a radnici ne primaju platu

Jedan od radnika za Capital tvrdi da cijelu platu nisu primili mjesecima, već da povremeno dobiju po dio te da ne znaju kome da se obrate.

S druge strane, vlasnik i direktor ove firme Ljubomir Ćubić potvrdio je da ima kašnjenja sa isplatom plata, ali kaže da se radi o dvije plate.

Do problema je, kaže, došlo nakon što im je Investiciono – razvojna banka (IRB) RS blokirala račune i to zbog kredita povezane firme "Nova DI Vrbas" kojoj je "Niskogradnja" bila žirant.

"Ne cvjetaju ruže, da odmah kažem, ali životari se. Nije kao što je bilo, ali nije baš ni za jaukati. Iduće sedmice očekujemo deblokadu i plate koje dugujemo radnicima ćemo isplatiti, biće to sve ispoštovano", kaže Ćubić.

Kaže da ih je IRB blokirala zbog 600.000 KM duga "Nove DI Vrbas" kojoj je "Niskogradnja" bila žirant.

"Ja inače plaćam sve obaveze na vrijeme. DI Vrbas“ je plaćala, ali je zapela i tražila reprogram, međutim kako je došlo do promjene direktora IRB-a taj novi je odmah blokirao. Ostalo je još nešto sitno da platimo", rekao je Ćubić.

Naglasio je da je "Niskogradnja" sa 650 radnika pala na 138 te da će taj broj biti još manji.

"Ljudi su odlazili u Njemačku ili Sloveniju, neki su otišli u penziju. Planiramo da broj radnika smanjimo na maksimalno 100. Nema više velikih poslova, njih su uglavnom uzeli Kinezi, a nama traže da radimo po cijeni po kojoj ni plate ne možemo pokriti", kaže Ćubić.

Inače, "Niskogradnja" kao i njene povezane firme Nova DI Vrbas i Nova DIPO imaju i ogromne poreske obaveze i trenutno se nalaze među najvećim poreskim dužnicima u RS.