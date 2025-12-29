logo
10 miliona KM za život: Fond „Duša djece“ ove godine poslao 489 mališana na liječenje u inostranstvo

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Fond solidarnosti "Duša djece" tokom ove godine je na dijagnostiku i liječenje u inostranstvo uputio 489 djece, za šta je izdvojeno 10 miliona KM, izjavila je danas direktor ovog fonda Jasminka Vučković.

IMG20230922113209.jpg Izvor: MONDO/Dragana Božić

"Od početka godine odobrena su 1.143 rješenja. Najveći iznos u ovoj godini, od 702.403 dolara, uplaćen je klinici u Americi za liječenje jednog dječaka", rekla je Vučkovićeva na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Ona je navela da su djeca u inostranstvo upućivana zbog razvojnih poremećaja, neuroloških oboljenja, ortopedskih anomalija, malignih tumora, kardiololoških oboljenja, teških poremećaja vida i sluha, a primijećen je i sve veći broj djece iz spektra autizma.

Vučkovićeva je navela da je od početka rada Fonda od 2018. godine odobreno 3.312 rješenja, a na dijagnostiku i liječenje u inostranstvo upućeno 1.237 djece, te utrošena 44 miliona KM.

Podsjetila je da Fond plaća troškove liječenja djece, troškove transporta i smještaja, te da su uspjeli nekako da pomognu i Fondu zdravstvenog osiguranja.

"Primarno, to je ogroman novac utrošen isključivo za liječenje djece i onih troškova koji proizilaze još za njihov život u bolnicama", rekla je Vučkovićeva.

Ona je istakla da je trenutno na računu Fonda 25,5 miliona KM, te napomenula da su na sajtu vidljivi svako povećanje, smanjenje, utrošci i izvodi iz banaka, kao i tabele i spiskovi sa rješenjima gdje se djeca liječe.

Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

"Fond ima budžet od jedan odsto Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske", istakla je Vučkovićeva.

Ona je izrazila zadovoljstvo što je tema ovogodišnje donatorske večeri "S ljubavlju hrabrim srcima" bilo prikupljanje sredstva za osnivanje i opremanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

"Unazad nekoliko godina se stalno povećava broj djece sa razvojnim poremećajima iz spektra autizma, te se puno toga oslanjalo na nevladin sektor. Uspostavljanjem centara u Banjaluci, Foči i Derventi mislim da ćemo uspjeti vratiti djecu ovdje, te olakšati život tim roditeljima", rekla je Vučkovićeva.

Ona je navela da će se Fond u narednoj godini zalagati za utvrđivanje jasnih smjernica kako pomoći kolegama koje budu radile na uspostavljanju centara, ali će do tog momenta Fond i dalje tu djecu slati tamo gdje mogu da dobiju tretmane.

Vučkovićeva je navela da je u toku ove godine do 15. decembra na tretmane u Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić" u Beogradu upućeno 99 djece koja nisu govorila i imala neke psiohološke probleme.

"Prosječna dužina njihovog boravka u Beogradu je šest do devet mjeseci. Ono što je u svemu tome najljepše jeste da kad nakon tog tretmana dobijete dijete koje je progovorilo, koje je spremno za upis u osnovnu školu u redovnu nastavu i koje nema klasične znakove autizma", istakla je Vučkovićeva. 

(Srna)

Tagovi

Fond solidarnosti Republika Srpska djeca liječenje

